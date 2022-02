Opinie: ‘Beste Mark Rutte, de klootzakken hebben gewonnen en dat komt voor jouw rekening’

Premier Mark Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

Beste Mark,

Ik weet niet hoe jij je voelt, maar ik voel me behoorlijk bedrukt en somber. Waarom?

Dit is geen open samenleving meer, maar een sluimerende oorlog van allen tegen allen, waarin niet het welzijn van alle burgers telt, maar slechts de welstand van bezit.

Ik ben een boomer uit 1950. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd ik als rechts beschouwd en nu als uiterst links. Ben ik zo veranderd of is de wereld zo veranderd? Ik denk beide.

De toekomst rust op onze schouders en die van jou buigen behoorlijk door. Ik ben het type van de waarheid spreken op basis van mijn kennis en die kennis is best groot – zeker niet volledig, maar ook niet gering.

Ik ben ook lui, en onthouden tegen wie ik wat heb gelogen is een ver-van-mijn-bedshow, maar daar heb jij geen last van, zo blijkt. Het je niet kunnen herinneren van zaken en onwaarheid spreken is liegen, Mark. We hebben dus een leugenaar als premier. Rechts laat dat toe, waarom?

Heel eenvoudig, zolang de huizenprijzen maar blijven stijgen! De waarheid is ondergeschikt aan het eigenbelang. Is dat wat we onze kinderen moeten leren, Mark? John Ehrlichman een hulpje van Nixon vatte het reeds kernachtig samen: If you got them by the balls, the heart and mind will follow.

Waar ik van schrik is dat ik tot de conclusie moet komen dat de klootzakken dus gewonnen hebben en dat komt voor jouw rekening, Mark. Decennia vermogen bevoordelen boven arbeid met behulp van schimmige belastingconstructies en ongelijke behandeling van burgers, heeft tot een nieuw feodalisme geleid en tot een maatschappij waar werken voor de dommen is.

En dat kan niet lang goed gaan. Ik ben niet rijk, maar heb een goed pensioen, en heb geen behoefte gehad aan het verzamelen van vermogen, maar wens daarom niet tot een lid van de quantité négligeable gemaakt te worden. Er zijn geen overbodige mensen, Mark.

Ook al zijn de leiders binnen de VVD erg ingenomen met zichzelf, het is een op termijn dodelijke ontwikkeling, lijkt me. ‘De vrijheid om zoveel te mogen verdienen als je zelf wil, de gelijkheid dat iedereen dat zou moeten willen en de broederschap van de juiste vrienden kiezen op de golfbaan,’ is niet de oprechte liberale verlichtingsgedachte maar slechts een platte en enge neonreclame.

Beste Mark, ik neem dit niet langer – en meer mensen met mij. Een feodale maatschappij kent geen burgers en is geen samenleving maar een dwangbuis met herendiensten. Mijn rede en ratio verzetten zich hiertegen. Misselijkmakende filantropie en charitas veranderen niks aan de stompzinnigheid van de nieuwe rijken en rijkdom.

Jullie in de geldwagen van de VVD hebben, net als de boeren en vrachtwagenchauffeurs met hun vierwielige monsters, geen idee hoe kwetsbaar jullie zijn. Ach, het valt allemaal wel mee? 1 miljoen euro voor een gewone tussenwoning in Hilversum, is omgerekend 2,2 miljoen gulden. I rest my case.

Je hebt nog maar heel kort om een draai te maken en deze samenleving van de afgrond af te sturen, Mark. Maak basisbehoeftes als wonen, gezondheidszorg en ook eten weer betaalbaar en bereikbaar voor iedereen. Maar laat vooral de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Hoe? In ieder geval niet door de factor arbeid zwaarder te belasten en winst te laten prevaleren boven continuïteit. Daar wil ik je weleens uitgebreid over bijpraten, Mark, maar er is niet veel tijd meer.

Harry Bleeker, Amsterdam