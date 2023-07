Opinie: ‘Beste hetero, maak plaats tijdens de Canal Parade, want u bent te gast’

De Canal Parade heeft een feestelijk karakter, maar let op: dit is wel degelijk een protest. Beeld Joris van Gennip

Beste hetero,

Gaat u dit jaar naar de Canal Parade? Fijn. Wees welkom. Kleine disclaimer: deze dag draait niet om u. Dat is misschien lastig te doorgronden, maar zie het zo: u bent vandaag als een vergeten plus-één op de chique bruiloft van iemand die u nauwelijks kent. Dat betekent dat u voor een klein dagdeel niet alleen een toontje lager mag zingen, maar een heel octaaf.

Dat klinkt ongezellig, maar uw hetero medemens is de afgelopen jaren dermate toondoof gebleken dat wat ferme woorden nodig zijn. Een voorbeeld? Denk aan die proleterige Vinkeveensloepen die met versterkte muziek de grachten domineerden (verboden sinds 2019). Een huidige trend is nog pijnlijker: groepjes hetero’s die met guitige Hemaslingers een stuk kade afbakenen om daar vervolgens een privéfeestje te vieren. Dat is privilege met een strik eromheen.

Pride is een protest

Ja, de Canal Parade tijdens Pride heeft een feestelijk karakter, maar let op: dit is wel degelijk een protest. Een demonstratie. Een sterk signaal naar de wereld dat een groep mensen in gevaar hier wel degelijk het recht heeft om simpelweg te bestaan. Dat betekent dat dit Pride-onderdeel dus géén extra Koningsdagje is. En het is dus ook géén uitgelezen moment om uw verjaardag te vieren op de paraderoute, met al uw borrelende vrienden op een breed uitgeslagen picknickkleed. Zeker niet als u het afgelopen jaar geen poot heeft uitgestoken om de gemeenschap – wiens ruimte u op de kade inneemt – vooruit te helpen. En nee: een dronken avondje brallen in een gaybar telt niet: ook dát is simpelweg de zeer schaarse ruimte van lhbtq’s claimen.

Ik hoor u defensief denken: ach wat, ik heb toevallig een gay best friend en die vindt het prima dat ik er ben, jij bent gewoon een zure nicht. Welnu, er is genoeg om zuur over te zijn. Er leeft namelijk een hardnekkige misvatting dat de lhbtq-emancipatie wel voltooid is. We hadden in 2001 het ‘homohuwelijk’ en sindsdien is het gewoon glacékoek en ei, toch?

Nee. Helaas. Nederland zakt dit jaar opnieuw op de Europese ranglijst voor lhbtq-rechten, ‘homogenezing’ is in ons land nog steeds legaal en lhbtq-asielzoekers worden teruggestuurd op basis van verboden criteria. Daarbij heeft de gehele gemeenschap te maken met meer geweld, zie de LHBT Monitor 2022. De hetero die denkt dat het wel meevalt nodig ik uit in Nieuw-West (waar ik woon) met iemand van hetzelfde gender hand in hand te lopen en te zien welke verwensingen/spullen je richting het hoofd krijgt.

Hoe pijnlijk dus als in deze week, op deze ene dag in het jaar, de heteromedemens bondgenootschap veinst, maar in werkelijkheid het bijzondere en kwetsbare moment aangrijpt om een eigen feestje te vieren – en zo wéér ruimte opeist.

Blonde paardenstaarten

Dat geldt overigens ook voor hetero’s op paradeboten. Echte bondgenoten zijn ontzettend nodig, maar niet per se óp de boten. Geef daarom je plek aan iemand uit de community, aan iemand voor wie een dag op een boot een levensveranderende ervaring kan zijn. En krijg je de commerciële bedrijfsboot niet vol zonder een meute blonde paardenstaarten van de marketingafdeling? Vraag je als bedrijf dan af of je personeelsbeleid inclusief genoeg is – en wat je in hemelsnaam in de parade doet.

Roze ouderen die in hun verzorgingstehuis gepest worden, lhbtq-vluchtelingen die in hun land van herkomst de dood zouden vinden, dappere tieners die op hun middelbare school een gsa (gay-straight alliance) organiseren, de verstoten trans persoon, de activist van kleur: zíj zijn de mensen die vandaag een plekje verdienen op de kades en de boten.

Persoonlijke kick-off

Ik kan uw recalcitrante gedachte bijna horen: nou, zoek het dan maar uit met je Canal Parade en je emancipatie, ík kom wel niet. Nee nee, dat is niet alleen verwend, maar ook passief-agressief. Kijk even in de spiegel, realiseer u dat het anders kan en toon assertieve verandering. In het kort: wees welkom, maar maak gewoon een beetje plaats, want u bent te gast.

En belangrijker nog: zie Pride niet als een feestje, maar als persoonlijke kick-off voor een jaar waarin ook u de gemeenschap vooruithelpt. Trek de mond open als u discriminatie ziet, spreek uw voetbalteam en collega’s aan op kwetsend taalgebruik, corrigeer stompzinnige socialites op Instagram als ze een homofobische hetze starten, stem bij de aankomende verkiezingen op een trans persoon, etc. etc.

Alleen samen helpen we elkaar vooruit, en dat gaat niet met wijn slempen achter gespannen slingers.

Louis Bollee is freelance journalist, onder meer voor Het Parool