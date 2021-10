Opinie: ‘Beste artiesten, treden jullie ook niet meer op in zaken zonder invalidetoilet?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Coronapas discrimineert niet: ­iedereen kan zich laten in­enten of testen’

Beste Douwe Bob, Fresku, restaurant Waku Waku en andere artiesten en horecaondernemers die zich druk maken over de coronapas. De afgelopen dagen hebben jullie aangegeven dat de coronapas voor discriminatie zorgt. Betekent dit dan ook dat jullie, artiesten, niet meer ­optreden in zaken die geen invalidetoilet hebben?

Betekent dit dan ook dat jullie, ondernemers, je terras niet meer op geleide­lijnen plaatsen? Dat jullie niet meer adverteren met ‘rolstoelvriendelijk’ terwijl er tafels aan de kant ­geschoven moeten worden voordat een rolstoeler bij de bar kan komen? Dat jullie de tijd nemen om het menu voor te lezen voor mensen met een visuele beperking? En dat jullie personeel gebarentaal gaat leren?

De coronapas discrimineert niet: ­iedereen kan zich immers laten in­enten of testen. Ja, het is een gedoe om dit te controleren en vervelend dat de testresultaten maar 24 uur ­geldig zijn. Maar het is lang niet zo’n gedoe als met je rolstoel vastlopen ­in een toiletruimte. Het is lang niet zo’n gedoe als met een geleidestok vastzitten tussen fietsen van horecabezoekers. Het is niet zo frustrerend als bij een restaurant staan waar je blindengeleidehond niet mee naar binnen mag. Of om niet te kunnen communiceren met barpersoneel, omdat je ze niet hoort.

Het gebruik van de QR-code is een keuze die iedereen zelf kan maken. Bovengenoemde voorbeelden zorgen er wél voor dat veel Nederlanders niet mee kunnen doen, terwijl ze dat wel graag willen. De voorbeelden zijn de dagelijkse realiteit voor velen onder ons – een heel leven lang.

Jennifer Brouwer, Amsterdam

‘Gaan verantwoordelijken voor falende beveiligingssystemen metro straks ook over kabelbaan over het IJ?’

Ik mag toch vurig hopen dat de ambtenaren van de gemeente Amsterdam die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van verschillende modellen metrotreinen en de daarbij behorende falende beveiligingssystemen, zich niet gaan bemoeien met de aankoop en aanleg van een kabelbaan over het IJ.

Dat wordt dan vast een kabelbaan met allemaal verschillende modellen cabines met elk een eigen beveiligingssysteem. Ziet u het voor zich?

Henk Visser, Amsterdam

‘Stotend dat gemeente vrouwelijke medewerkers weghield bij Ivens’

Schokkend om te lezen dat de slachtoffers van voormalig wethouder Laurens Ivens’ gedrag uit zijn buurt moesten blijven in plaats van andersom. Dat dit in de huidige tijd nog steeds gebeurt is al erg, maar onder het toeziend oog van notabene een vrouwelijke burgemeester. Daar zou je toch helemaal van verwachten, dat zij dit gedrag nooit en te nimmer zou accepteren en onmiddellijk adequaat zou ingrijpen. Dat dit nog zo lang kon doorgaan is bijna niet te geloven.

Marieke Duppen, Amsterdam

‘D66 maakt zich schuldig aan pestgedrag’

In een week waarin veel aandacht wordt besteed aan pesten en de trieste gevolgen daarvan, maakt het team van Sigrid Kaag zich schuldig – als ‘voorbeeld’ van een nieuwe bestuurscultuur – aan het pesten van ­de informateur door met een smerige roddel naar de media te stappen. Het D66-bestuur, of desnoods het congres, kan nu niet anders dan de daders uit de partij zetten.

Ton Jacobs, Amsterdam