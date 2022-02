Opinie: ‘Bespreek met anderen dát je gaat stemmen, doorbreek de vicieuze cirkel’

Jongeren, zeker die met een migratieachtergrond, stemmen bijzonder weinig bij lokale verkiezingen. Beeld ANP

De landelijke opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen is al een aantal verkiezingen buitengewoon laag. De laatste lokale verkiezing trok net iets meer dan de helft van de kiesgerechtigde Nederlanders. De gemeentes die met hun beleid invloed hebben op het dagelijks leven van hun burgers, moeten het doen met een mandaat dat gegeven wordt door slechts de helft van hun electoraat.

Wat dit alles nog schrijnender maakt, is dat jongeren nog veel minder stemmen. Vooral jongeren met een migratieachtergrond en een sociaaleconomische achterstand. Zo kwam maar 42 procent van de jongeren opdagen tijdens de laatste lokale verkiezingen en wordt er verondersteld dat dit cijfer bij jongeren met een migratieachtergrond zelfs rond de 25 procent lag. Ronduit zorgelijke cijfers.

Het totale gebrek aan een evenredige representatie binnen democratische machtsorganen is een serieuze bedreiging voor onze democratie. Bepaalde groepen in de samenleving zitten amper aan tafel wanneer er beslissingen worden genomen over zaken die hun leven raken. De lokale democratie is een feestje van de hogeropgeleiden geworden, die het werk naast hun studie of baan kunnen doen.

Vicieuze cirkel

Het is geen wonder dat deze groep mensen zich maar mondjesmaat inspant voor groepen in de samenleving waarmee zij zich nauwelijks kunnen identificeren. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel. Gemarginaliseerde jongeren, vooral van kleur, zien dat het beleid en de uitvoering in steeds mindere mate iets voor hen kan betekenen. Zij zien de politiek als een poppenkast, bespeeld door mensen die vooral zorgen dat hun eigenbelang goed wordt bewaakt.

De onvrede resulteert in een afkeer van het systeem, en dat leidt weer tot een lagere opkomst en minder goede representatie bij de volgende verkiezingen. Zo is de cirkel rond en blijft hun mogelijkheid om macht uit te oefenen minimaal. Gevolg: de overheid, het politieke systeem, werkt niet voor een groot deel van de samenleving. Voor deze groepen leidt dat op gemeentelijk niveau tot een disconnect met de beleidsmakers en de uitvoerders.

Waar te beginnen om de cirkel te doorbreken? Ik zou iedereen die van plan is om te gaan stemmen willen oproepen dat de aankomende verkiezingen met anderen te bespreken – ook met degenen met wie je dat normaal gesproken niet zo gauw zou doen.

Dat kan op de werkvloer, bij de groenteboer of met je buurjongen die je alleen groet bij de deur van de portiek. Je hoeft niet te vragen op wie of welke partij iemand gaat stemmen, maar óf diegene zijn stem gaat laten gelden. Zie het als je eigen verantwoordelijkheid om dit bij iedereen bespreekbaar te maken. Want de democratie is toch echt van ons allemaal.

Younes Douari, Amsterdam