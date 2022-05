Opinie: ‘Beslisproces energietransitie Barcelonaplein is wél democratisch’

Een aantal bewoners van het Barcelonaplein vindt dat zij gedwongen worden van het gas af te gaan. Daar is een ‘Brexitachtig’ democratisch proces aan voorafgegaan, pareren drie bestuursleden van de VvE.

Een kleine groep bewoners van appartementencomplex Barcelonaplein op het KNSM-eiland zegt in het Parool van zaterdag 14 mei min of meer gedwongen te worden een overstap te maken naar het warmtenet. Dit is een onjuiste weergave van de werkelijkheid. Er gaat een democratisch proces aan vooraf die Brexitachtige vormen aanneemt. Van dat proces kun je van alles vinden, maar niet dat de minder kapitaalkrachtigen worden gedwongen tot te grote uitgaven, zoals in het stuk wordt gesteld.

Om over te stappen op het warmtenet – zoals Stadgenoot graag wil – moet twee derde van alle eigenaren akkoord gaan. De woningcorporatie heeft 53 procent van de stemmen, maar moet wel 70 procent van haar huurders meekrijgen. De individuele kopers in het pand (de overige 47 procent) zijn dus afhankelijk van wat de huurders willen. Gaan die niet mee, dan blijven we op het gas en moeten de rookgaskanalen worden vervangen. In dat geval krijgen de kopers straks een dubbele rekening voor de kiezen. En dat terwijl de gemeente Amsterdam allang besloten heeft van het gas af te gaan.

Van het gas af

Samen met Stadgenoot hebben wij, het bestuur van de VvE, het afgelopen jaar bewoners geïnformeerd over de keuze die gemaakt moet worden: of nú van het gas af of over vijftien jaar. Al een aantal jaar is bekend dat de rookgaskanalen vervangen moeten worden vanwege gevaar op lekkages en koolmonoxide. In het artikel suggereert het groepje bewoners dat deze gemakkelijk te vervangen zijn. Daarbij vergelijken ze de situatie op het Barcelonaplein met die in de wooncomplexen in de buurt, die wel de rookgaskanalen hebben vernieuwd. Dit is appels met peren vergelijken. Wij hebben afwijkende rookgaskanalen en daarnaast een kwetsbaar dak, dat ook nog eens een kromming heeft. Hierdoor is het vervangen van de kanalen veel ingewikkelder en zullen de kosten veel hoger zijn dan bij onze buren.

Wij hebben twee avonden georganiseerd om de bewoners (kopers en huurders) te informeren over andere energievormen dan gas. Datzelfde heeft Stadgenoot gedaan. De bewoners kregen daardoor inzicht in de voors en tegens. Het is geen makkelijk onderwerp, maar we hebben als bestuur ons best gedaan het zo helder mogelijk te brengen. De bewoners in het artikel doen nu alsof ze gedwongen worden mee te doen. Dit is niet het geval. De bewoners hebben stemrecht en daar mogen ze gebruik van maken. Zo gaat het al sinds de oprichting van het complex met 330 appartementen en zo zal het blijven.

Meest duurzame oplossing

Dat de andere energievormen zomaar van tafel werden geveegd, zoals de bewoners in het artikel doen geloven, is een onjuiste bewering. Ook wij streven naar de meest duurzame oplossing. Alternatieven waar naar gekeken is, zijn zonnecollectoren, windenergie, aquathermie (energie uit water), geothermische energie (uit de aarde) en aansluiting op het bestaande warmtenet.

De zonnecollectoren en windenergie vielen op voorhand af omdat dit niet mogelijk is op het KNSM-eiland en het dak zich niet leent voor de collectoren. We hebben samen met de onafhankelijke energiecommissie onderzocht of aquathermie een optie is. Helaas kleven daaraan nog te veel nadelen. Zo zou ons complex eerst verduurzaamd moeten worden. Dat kost veel geld en zal minstens vier jaar duren. Deze tijd hebben we niet.

Geen complot

Dan blijft het warmtenet over, geëxploiteerd door Vattenfall. Ja, het is een nadeel dat dit een monopolist is, maar ook Vattenfall streeft ernaar op termijn duurzame energie te leveren. Deze verduurzamingsstap is een stuk kleiner en goedkoper dan als we nu eerst nog eens investeren in nieuwe rookgaskanalen. Het groepje protesterende bewoners weet dit, of kan dit weten. Helaas doen ze het voorkomen alsof het een complot is van gemeente, Stadgenoot en Vattenfall. Een beeld waarin wij ons niet herkennen.

Blijft het punt van de kosten over. De bewoners geven aan dat zij op kosten worden gejaagd. Dat klopt. Een energietransitie kost veel geld en woningeigenaren moeten soms investeren in hun woning. Maar het zou nog veel duurder zijn als we twee keer binnen vijftien jaar een miljoenenbedrag moeten neertellen. En dat gebeurt als we de bewoners uit dit artikel hun zin geven. We krijgen nu nog subsidie als we van het gas afgaan. Het is maar de vraag of dit over vijftien jaar nog het geval is.