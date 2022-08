Opinie: ‘Besef dat het voor mensen niet vanzelfsprekend is zich inclusief te gedragen’

Mensen trekken van nature naar mensen die op hen lijken, bijvoorbeeld qua geslacht en huidskleur, en nemen een wij-zij-houding aan. Beeld Getty Images

Het vraagstuk van diversiteit en inclusie blijkt voor veel organisaties een lastige zaak om op orde te krijgen. Om een oplossing voor dit probleem te kunnen vinden, doen zij er goed aan zich ervan bewust te worden waar ongelijkheid als gevolg van discriminatie of buitensluiting precies vandaan komt.

De mens is biologisch geprogrammeerd om anderen te categoriseren zodat kan worden ingeschat in hoeverre iets bekend of onbekend en dus potentieel onveilig is. In de prehistorie was dat mechanisme van groot belang om vijand van vriend te kunnen onderscheiden. Van jongs af leren we daarom elkaar te categoriseren op basis van bijvoorbeeld geslacht, huidskleur en leeftijd zodat we snel kunnen handelen als dat nodig mocht zijn. Het nadeel hiervan is dat we daarbij vaak vervallen in vooroordelen en we onze onbevangenheid verliezen.

Bubbel

Mensen trekken van nature naar mensen die op hen lijken, bijvoorbeeld qua geslacht en huidskleur, en nemen een wij-zij-houding aan. Mensen die qua voorkomen tot een andere groep behoren, worden als anders geëtiketteerd. De gewoontes van de eigen groep worden normaal bevonden, zij zijn dus de norm.

Door positieve ervaringen in de omgang met soortgelijken, wordt de neiging tot buitensluitend gedrag ten opzichte van anderen bevestigd en versterkt. En zo komen we in een bubbel, vaak zonder ons daar echt bewust van te zijn. Die bubbel is comfortabel, maar zorgt er ook voor dat we minder openstaan voor mensen die anders lijken te zijn dan wijzelf. En laat nu precies dat noodzakelijk zijn om diversiteit en inclusie te verbeteren.

We kunnen het de leden van het old boy network van witte middelbare mannen dus niet echt aanrekenen dat zij andere witte middelbare mannen blijven voortrekken. Doordat ze goed met elkaar overweg kunnen en elkaars taal spreken, ontstaat er een herbevestiging van waar hun groep en zijn leden voor staan.

Maatschappelijk voordeel

Hoewel we het die witte middelbare mannen in mijn opinie dus niet echt kwalijk kunnen nemen, is het wel een problematisch fenomeen aangezien zij de machtigste posities in het bedrijfsleven hebben. Als deze mannen elkaar blijven voortrekken, blijft de ongelijkheid in stand doordat deze groep maatschappelijk voordeel geniet ten opzichte van minderheidsgroepen in (de top van) het bedrijfsleven zoals vrouwen en mensen van kleur.

Een deel van de kansen die de witte man in de top van het zakenleven heeft gekregen, is namelijk te danken aan de beperkingen die andere (minderheids)groepen ondervinden. Dat het merendeel van de topposities naar witte mannen blijft gaan, leunt op de beperkte toegang van anderen tot die top. Dat men daadwerkelijk gelooft dat witte mannen in de meeste gevallen bij voorbaat capabeler zijn in de top dan anderen, zou namelijk wel erg toevallig zijn. Het lijkt mij buitengewoon onwaarschijnlijk.

Onzekerheid

Voor een mens is het dus niet vanzelfsprekend inclusief gedrag te vertonen ten opzichte van ‘anderen’. Daar komt bij dat de mens van nature geen fan is van verandering. Grote bedrijfsveranderingen leiden niet zelden tot weerstand en emoties als boosheid of verdriet. Het brengt namelijk onzekerheid met zich mee; je weet wat je hebt, maar nog niet precies wat je krijgt.

Die onzekerheid maakt, samen met de energie die het kost om een verandering vol te blijven houden, veel mensen minder ontvankelijk voor verandering. Dat in combinatie met het feit dat diversiteit en inclusie met zich meebrengt dat je alleen werkelijk inclusief bent als je als heersende partij ruimte deelt met anderen, maakt dat niet iedereen erop zit te wachten. Desalniettemin blijft het een cruciaal streven voor organisaties.

Proactieve houding

Het is dus goed om je te realiseren dat diversiteit en inclusie veel tijd en aanhoudend energie vergt en dat zonder deze energie de voortgang snel tot stilstand zal komen. Het vergt een proactieve houding van iedereen in de organisatie om voorbij te gaan aan de natuurlijke neiging tot buitensluitend gedrag.

We moeten leren dat gedrag te herkennen om het bespreekbaar te kunnen maken. En we moeten vooral ruimte maken voor de mensen die van die ongelijkheid de dupe zijn, luisteren naar hun ervaringen en naar hun wensen ten aanzien van een gelukkige loopbaan binnen de organisatie. Dat biedt een basis voor inclusief leiderschap dat binnen een organisatie als rolmodel kan.