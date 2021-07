Opinie: ‘Bescherm de rust en het groen op Huis te Vraag’

Begraafplaats Huis te Vraag. Beeld Hollandse Hoogte

‘Er zijn van die plekken waar je met je vingers van af moet blijven (…). De stadstuin, de laatste museale rest van de negentiende-eeuwse stadsrand, zoals de beheerder hem noemt, toevlucht van velen die er verpozen om zich aan zijn spirituele rijkdom te laven, verliest zijn helende karakter en valt ten prooi aan bloedeloosheid en neergang. De heilbegerige bezoeker staat verslagen, keert niet weer en daar er nergens in de wijde omtrek zo’n uniek stichtelijke plek te vinden is, vervalt hij tot een somberheid, die tot een depressie kan leiden. Huis te Vraag, die verstilde hof, ontzield!’

Bovenstaande schreef dichter Hendrik van Teylingen in 1998 over Huis te Vraag dat dit jaar deelneemt aan de Open Monumentendag Amsterdam. Deze week is deze voormalige begraafplaats aan het Jaagpad in Zuid erfgoed van de week.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork schreven vorig weekeind in Het Parool al dat het groen en de rust aan de oever van de Schinkel wederom wordt bedreigd. De gemeente wil namelijke deze groene monumentale necropolis opnemen in een nieuw stadspark met doorgaande (snel)fiets- en wandelpaden.

Van wat Rembrandt zag en van Teylingen voelde, heeft Leon Jozef van der Heijden zijn levenswerk gemaakt. De laatste dertig jaar van zijn leven heeft hij gestreden als een generaal van het dodenleger om de oude begraafplaats nieuw leven in te blazen en te beschermen tegen de oprukkende stad. Dankzij die inzet is de oude begraafplaats inmiddels een gemeentelijk en cultuurhistorisch monument en behoort hij tot de zogenoemde Hoofdgroenstructuur van Amsterdam.

De plannen uit de projectnota Schinkelkwartier zijn volstrekt onwenselijk en catastrofaal voor het unieke karakter van Huis te Vraag. Deze plannen staan haaks op Huis te Vraag als een gedenkpark waar nog wekelijks mensen komen op zoek naar hun (over)grootouders. Een oase van rust en bezinning met haar eigen gebruiksregels, openingstijden en onderhoud. Een graftuin vol leven waar de ijsvogel nestelt. Weg van het alledaagse, met zicht op de rand van Amsterdam uit het einde van de negentiende eeuw, midden in de steeds drukker wordende stad.

Zoals van Teylingen al schreef: een plek waar je met je vingers van af moet blijven.

Patrick van Ginkel, namens Stichting Huis te Vraag, Amsterdam