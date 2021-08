Opinie: ‘Beperkingen zijn onredelijk voor evenementenbranche’

Bezoekers in maart in de Ziggo Dome tijdens een optreden van Phil Bee. Het evenement viel onder een reeks van proefevenementen waarbij Fieldlab onderzocht hoe grote evenementen veilig konden plaatsvinden. Beeld ANP

Onbegrip. Boosheid. Ja, wanhoop zelfs. Zomaar een paar willekeurige reacties uit de evenementenbranche, na de laatste persconferentie van Rutte en De Jonge van - nota bene - vrijdag 13 augustus. Vandaag, zaterdag 21 augustus, worden die emoties vertaald in het landelijke protest Unmute Us; in Groningen, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam gaan professionals uit de evenementenbranche vanaf 14.00 uur, samen met liefhebbers, de straat op.

Even terug in de tijd. Stel je eens voor dat we een landelijk netwerk van coronasneltestlocaties zouden kunnen bouwen. De negatieve uitslag stoppen we in een app en dan kun je 24 uur naar een evenement. Dat gaan we natuurlijk niet doen zonder het eerst goed uit te proberen, dus gaan we eerst een aantal pilots houden op basis van verschillende typen evenementen, samen met de branche, wetenschappers én de overheid. En als daar dan uit blijkt dat het veilig kan, dán pas doen we het. De voorlaatste keer dat het vrijdag de 13de was, in november 2020, was dit plan volop in de maak.

Vereende krachten

En zo geschiedde. Met vereende krachten werden Fieldlabs gehouden, teststraten gebouwd en apps ontwikkeld. Niet zonder kritiek, wel klaar voor wat een ‘relatief normale zomer’ had moeten worden. Minister De Jonge prees tijdens de persconferentie van 28 mei de opbrengst van de Fieldlabs: ‘Dus alles wat we doen nu, op dit moment, wat we weer mogelijk maken, doen we eigenlijk dankzij de lessen die we hebben getrokken uit die Fieldlabs.’

Maar het testsysteem werd ook ingezet om het nachtleven weer open te krijgen, terwijl onder die omstandigheden nauwelijks pilots waren gedaan. De geldigheid van de tests werd door het kabinet opgerekt naar 40 uur, waar het OMT én Fieldlab 24 uur adviseerde.

Achterdeur wagenwijd open

De handhaving bleek her en der onvoldoende. Precies in die week konden jongeren in de Utrechtse Jaarbeurs zich tijdens zogenaamde ‘prikevents’ laten vaccineren met Janssen, zodat ze daags later onbeschermd én ongetest - lees: dus mogelijk besmettelijk - los konden gaan op de eerste grote festivals. De achterdeur van een bewezen formule werd door het kabinet wagenwijd opengezet voor een ieder die daags ervoor tijdens het eerste weekend uitgaan waren besmet. Met alle gevolgen van dien.

Het aantal besmettingen ging, geholpen door de deltavariant, dramatisch snel omhoog. Van de 20.000 bezoekers die op twee dagen het Utrechtse Verknipt Festival bezochten, testten ruim duizend mensen positief. Van de 300 besmette bezoekers uit Utrecht - weet u nog, van de prikevents? - bleken er zo’n 100 al besmet bij binnenkomst door die figuurlijke achterdeur.

Onredelijke beperkingen

De grote belofte was dat, als we allemaal geprikt waren, we onze vrijheid weer zouden terugkrijgen. Een belofte waar de branche het kabinet aan wil houden wat betreft evenementen, zeker nu keer op keer bewezen is dat grote evenementen kunnen worden georganiseerd met zeer beperkte risico’s, als de aanbevelingen van Fieldlab worden geïmplementeerd. In het buitenland blijkt ook dat het kan, zelfs met de besmettelijkere deltavariant, waarvan blijkt dat het vaccin de verspreiding ervan niet volledig kan voorkomen. Daarmee zijn de huidige beperkingen niet doelmatig en daarmee onredelijk.

Willen we de risico’s als samenleving nog verder beperken, dan moet de politiek kiezen voor 100 procent testen en het vaccinatiebewijs nog maar even parkeren als de sleutel tot grote bijeenkomsten. Dat ligt epidemiologisch én politiek gevoelig, want daarmee verdwijnt in ieder geval één krachtige incentive om die prik te laten zetten.

Onbegrip. Boosheid. Wanhoop. Onbegrip omdat evenementen met gedegen implementatie van Fieldlabaanbevelingen niet tot nauwelijks lijken bij te dragen aan het aantal besmettingen. Boosheid omdat de evenementenbranche opnieuw het perspectief is ontnomen en het nog maar de vraag is of dat na 20 september verandert. En wanhoop omdat de geboden overheidssteun, hoe welkom ook, geen oplossing lijkt ter voorkoming van de langzaam maar zekere leegloop van de evenementenbranche.

Talent ontplooit zich elders, terwijl er wel werk is. We zouden kansen niet keer op keer achter de horizon moeten zien verdwijnen en opdrachtgevers zouden niet steeds meer moeten twijfelen aan het überhaupt op redelijke termijn organiseren van een evenement. De brain drain is ongekend, met alle gevolgen voor de internationaal hoog aangeschreven Nederlandse evenementenbranche.

Voor wie in de evenementenbranche werkt, voor wie de liefde even on hold heeft gezet of voor wie ernaar snakt om weer van een mooi evenement te gaan genieten: houd moed!

De volgende vrijdag de 13de is gelukkig pas in mei 2022...

Sietse Bakker was eindverantwoordelijk voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en is lid van de stuurgroep van de Alliantie van Evenementenbouwers.