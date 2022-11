Opinie: ‘Beperk het licht dat ’s nachts op een bouwplaats schijnt’

Beeld Vincent Spiering

‘Beperk het licht dat ’s nachts op een bouwplaats schijnt’

Het is de Nacht van de Nacht – iedereen is gevraagd het licht afgelopen zaterdag uit te laten, maar ja, ik woon in Noord, vlak bij Overhoeks, de nieuwe woonwijk die maar niet af lijkt te komen. Ik heb uitzicht op een hoge bouwkraan, met vier reusachtige lampen en even verderop heeft de aannemer het noodzakelijk gevonden de hele gevel in aanbouw in een zacht maar onheilspellend licht te zetten.

Verderop proberen de bedrijfsgebouwen door hun beveiligingsverlichting iets romantisch op te roepen. Alles bij elkaar nauwelijks nacht in de nacht; ik erger me er niet meer aan, woon hier al jaren; het licht is altijd aan.

Zou de gemeenteraad niet in de APV een klein artikeltje kunnen opnemen over een maximum hoeveelheid licht dat op een bouwplaats mag schijnen?

Aart Janszen, Amsterdam Noord

‘Straks gaat er iets stuk wat nooit meer te maken is’

In het artikel ‘Musea: acties slaan de plank mis’, gepubliceerd in de krant van 29 oktober, stond een opvallend treffend vetgedrukt stukje tekst: ‘het doel heiligt niet het middel’, met dit eerste gedeelte kan je het eens of oneens zijn. De tweede zin luidde: ‘straks gaat er iets stuk wat nooit en nooit meer te maken is’. Waarschijnlijk onbedoeld een pakkende zin die voor de activisten wellicht juist de reden is dat zij kiezen voor deze actie?

J. Boer, Amsterdam

‘Werkgevers, heb wat meer waardering voor uw werknemers’

Antiwerkbeweging in opmars, stond in Het Parool vorige week. Maar is dat wel zo? Jongeren die niet meer doen dan ze betaald krijgen en dus ook onbetaald niet meer overwerken. Is de rek er misschien uit? Tja, werkgevers gingen er jaren vanuit dat het efficiënte werken door werknemers opgebracht kon worden zonder dat daar iets tegenovergesteld kon worden. Alles moest zo goedkoop mogelijk.

In de jaren tachtig begon ik met werken: kiezen op elkaar en doorbuffelen. Soms met een knoop in de maag naar het werk en bang voor ontslag bij de zoveelste reorganisatie. Na ruim 38 jaar hard werken in vele banen is er dan gedwongen ontslag en werkeloosheid als beloning.

Dus werkgevers, heb wat meer waardering voor uw werknemers en investeer weer in hen! U krijgt daar loyaliteit voor terug.

Ida Delponte, Amsterdam

‘FvD en PVV hebben zichzelf simpelweg voorzien van een uitstekend verdienmodel’

In ‘Omvolking is geen theorie maar racisme’ (Het Hoogste Woord, 29/10) krijgen FvD en PVV veel te veel eer. De analyse is interessant om te lezen, dat zeker. Maar vergeten wordt te melden dat het veel waarschijnlijker is dat FvD en PVV zichzelf simpelweg voorzien hebben van een uitstekend verdienmodel. Een inkomen per Kamerlid van zo’n 120.000 euro en ruime kostenvergoedingen. Banale motivatie? Er zijn nogal wat mensen die voor minder bereid zijn de charlatan uit te hangen.

Ludo Grégoire, Leiden