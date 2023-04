Opinie: ‘Benut data-uitwisseling optimaal, maar investeer dan wel in privacytechnologie’

Het goede nieuws is dat er inmiddels privacy enhancing technologies zijn die het mogelijk maken analyses uit te voeren op persoonlijke data. Beeld Getty Images/iStockphoto

De Algemene Rekenkamer sprak onlangs haar zorg uit over de angst voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij uitvoeringsorganisaties. Implementatie van overheidstaken komt regelmatig in de knel omdat organisaties als de Belastingdienst en de Onderwijsinspectie de AVG als een belemmering voor gegevensuitwisseling zien. Daar heeft de burger last van. Een groot struikelblok is een gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit van privacytechnologie.

Dat vertrouwen liep onlangs weer een deuk op toen een omvangrijk datalek een groot aantal organisaties raakte. Zoals ook Het Parool berichtte lagen de persoonsgegevens van zo’n 15.000 huurders van Stadgenoot mogelijk op straat. Kwalijk natuurlijk, maar schadelijker is het bijeffect: een nog groter wantrouwen van het publiek en de wetgever als het gaat om onderzoek waar gevoelige gegevens voor nodig zijn.

Identificeren van patiënten

De realiteit is dat er meer dan ooit behoefte is aan data-uitwisseling tussen organisaties, onder meer in de zorg. Daarbij stellen mensen op basis van zogenaamde datasolidariteit hun gegevens uit medische dossiers beschikbaar voor dataonderzoek. Op dit moment is de praktijk dat patiëntgegevens worden ontdaan van kenmerken die de patiënt direct kunnen identificeren. Dat beschermt weliswaar tegen directe herkenning, maar garandeert niet dat gevoelige informatie uit andere kenmerken kan worden opgemaakt.

Het goede nieuws is dat er inmiddels privacy enhancing technologies zijn die het mogelijk maken analyses uit te voeren op persoonlijke data. Daarbij kan uit verschillende bronnen data worden gebruikt, terwijl gevoelige data zélf achter slot en grendel blijft. Naam, patiëntnummer, leeftijd, geslacht en woonplaats kunnen veilig worden gekoppeld en geanalyseerd, zonder dat onderzoekers individuele gegevens te zien krijgen.

Hoogwaardige privacytechnologie

De zorgsector is natuurlijk niet het enige domein waar het probleem van gebrekkige data-uitwisseling zich manifesteert. Tal van uitvoeringsinstellingen en lokale overheden beschikken over data die andere overheden kunnen helpen burgers goed te bedienen en maatschappelijke taken beter te vervullen. Het is de hoogste tijd om dit potentieel optimaal te gaan benutten.

Organisaties in de publieke en private sector doen er dan ook goed aan niet te verstarren door datalekken, maar te investeren in hoogwaardige privacytechnologie. Ook is er behoefte aan een veel sterker juridisch fundament voor de principiële keuze om gegevens te willen combineren en analyseren, met gebruik van de laatste techniek. Dat betekent dat het inzetten van privacytechnologie expliciet in de wet genoemd moet worden. De kwaliteit van die technologie rechtvaardigt een dergelijk vertrouwen van de wetgever.

Freya de Mink is Business Development & Healthcare Lead bij Roseman Labs, Frank van Vonderen is Privacy, Data en Artificial Intelligence Consultant bij Verdonck, Klooster & Associates