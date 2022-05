Opinie: ‘Benschop verdient 5 ton, de beveiligers krijgen 125 euro als blijk van waardering’

Grondpersoneel van KLM aan het werk op de luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Mijn buurman is op vakantie. Hij is met de camper weg. Even foetsie uit de randstadgekte met in ons hart de Keukenhofdrukte die seizoensgebonden ons dorp bezoekt. Hij zoekt rust. Ik mag zijn krant (Leidsch Dagblad) de komende weken uit de bus halen (en lezen). Vandaag kopt zijn krant over Schiphol. Ik neem de krant mee naar buiten. De lentezon breekt door de bewolking en door het blauw schuift glimmend aluminium richting Kaagbaan. De vakantiemens vliegt graag snel en ver genoeg om andere drukte op te zoeken, of om in alle rust naar de hemel te kijken. Het is maar waar men aan toe is.

De vliegschaamte is over. Corona is niet zo dodelijk meer en het leven dient gevierd te worden. Nu alleen nog de koffers in het vliegtuig en door de douane. Dat laatste wordt door stakingen van het grondpersoneel enigszins vertraagd, verlaat of omgeleid.

De buurman heeft daar gelukkig geen last van. Hij gaat dan niet vliegen, maar tankt wel dure diesel die op zich al enige milieuschaamte zou kunnen oproepen, maar daar hoor ik hem niet over. Ik vraag er ook niet naar. Ik tank ook en we rijden dan wel een zuinige kleine auto, maar toch.

De bagagemedewerkers op Schiphol staken omdat ze niet meer betaald krijgen dan 12 euro per uur en vaak werken via een uitzendbureau. Ze zijn de laagstbetaalden op de loonschaal als ik de salarissen bekijk van overige Schipholmedewerkers.

Dick Benschop, topman van Schiphol, verdient ruim 5 ton per jaar en daarbij zijn de bonussen niet opgeteld.

Schiphol doet een aanbod aan morrende beveiligers van 125 euro als bonus, als blijk van waardering voor hun inzet onder moeilijke omstandigheden. Dan moet het wel heel erg moeilijk zijn geweest voor Dick Benschop, want die heeft nog een bonus van 62.000 euro op zich liggen wachten.

Hoe scheef zijn de verhoudingen? De bagagemedewerker en beveiliger maken zich zorgen of de huur betaald kan worden en de top leeft in een luxe bubbel. Waar is de compassie?

Mijn buurman heeft daar momenteel geen weet van. Ik lees zijn krant en wil er wat van zeggen. Gelukkig heb ik daar mijn krant voor (Het Parool).

De Schipholtop moet zich gaan schamen.

Paul van den Aardweg, Lisse