Opinie: ‘Beleggers, investeren in duurzame energie rendeert!’

Het is lastig voor te stellen, maar in veel West-Afrikaanse landen heeft slechts 1 op 10 mensen toegang tot stroom. Beeld via REUTERS

Klimaatontkenners hebben lastige tijden. Op bezoek in het watersnoodgebied in Limburg, geeft zelfs demissionair premier Rutte aan dat het ‘ongetwijfeld zo zal zijn’ dat de overstromingen in het licht van de klimaatproblemen moeten worden gezien. “Hier is echt iets aan de hand,” sprak de premier.

Hoewel we het lot van de slachtoffers in Limburg betreuren, zijn de negatieve effecten van klimaatverandering in ontwikkelingslanden vele malen groter. Er zit welbeschouwd iets diep onrechtvaardigs in het klimaatprobleem: de klimaatcrisis wordt primair veroorzaakt door de geïndustrialiseerde landen, maar de meeste rampzalige gevolgen vinden in ontwikkelingslanden plaats. De gemarginaliseerde mensen daar zijn bovendien het minst in staat om de consequenties van klimaatverandering te dragen. Op dit moment bijvoorbeeld worden ruim 1 miljoen mensen in Madagaskar bedreigd door voedseltekorten als gevolg van klimaatverandering.

Om ons gedeelde ecosysteem te beschermen, moeten we massaal en versneld overstappen op schone energie. De oliemaatschappijen laten zich maar moeilijk overtuigen. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar het hoger beroep in de klimaatzaak, dat Shell vorige week aankondigde. Het was dan ook een grote verrassing dat het doorgaans conservatieve Internationaal Energie Agentschap (IEA) in mei adviseerde om niet langer in de fossiele energie te investeren. Zij betogen dat investeringen in schone energie moeten stijgen tot een niveau van ruim 4 biljoen euro per jaar. De Europese Commissie herkent dat deze omslag nodig is, getuige de recent aangekondigde Green Deal, en de schone energietransitie die hier onderdeel van is.

Geen elektriciteit

Als we de ecologische klimaatcrisis willen bestrijden moeten we het dus veel beter doen op het gebied van schone energie. Maar het überhaupt beschikken over elektriciteit is geen vanzelfsprekendheid. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar in veel West-Afrikaanse landen heeft slechts 1 op de 10 mensen toegang tot elektriciteit.

Uit een recent onderzoek in Mali bleek dat het beschikken over elektriciteit de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert. De Malinezen voelen zich met toegang tot het stroomnet veiliger en zijn flexibeler in de tijd. Als mensen in ontwikkelingslanden al toegang tot elektriciteit hebben, dan wordt veelal gebruik gemaakt van dieselgeneratoren. Met 6,5 miljoen mensen die elk jaar sterven aan luchtvervuiling en het veelvoudige aan mensen die ziek worden, is schone energie het enige humane alternatief.

Investeren in schone energie rendeert dus ecologisch en sociaal. Maar om massaal te investeren moet het ook financieel renderen. En laat dit nu ook het geval zijn. Afgelopen maand publiceerde dataplatform Global SWF dat ABP – het grootste pensioenfonds van Nederland – 26 miljard euro aan rendement had kunnen winnen, wanneer de portefeuille van fossiele investeringen in 2016 was omgezet naar schone energie. Het IEA bevestigt deze berekening. Volgens het agentschap zal de wereldwijde economie 4 procent groter zijn in 2050 als massaal wordt overgestapt op zonne- en windenergie. Beleggen in schone energie is dus een kans voor de pensioenfondsen om het financiële rendement van hun portefeuille te verbeteren. Dat wordt inmiddels algemeen erkend.

‘Triple win’

Meer investeren in schone energie in ontwikkelingslanden betekent dan ook een ‘triple win’: het beschermt ons gedeelde ecosysteem, voor inwoners van ontwikkelingslanden is het een kans op een betere toekomst en bovendien is het financieel aantrekkelijk voor beleggers in ontwikkelde landen. Als we onze economie na Covid-19 op een groenere en duurzamere manier willen herbouwen, moeten grote beleggers als het ABP daarom meteen en massaal overstappen op investeringen in schone energie, juist in ontwikkelingslanden.