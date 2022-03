Opinie: ‘Bekostig teruggave kwartje van Kok door belasting op kerosine en vliegtickets’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Bekostig teruggave kwartje van Kok door belasting op kerosine en vliegtickets’

EINDELIJK verdwijnt het kwartje van Kok per 1 april (zal toch geen grap zijn...). Hele volksstammen zullen niet weten waar het over gaat. Zo lang hebben we dat dus betaald, ondanks de belofte dat het echt een tijdelijke maatregel zou zijn. Zo verwonderlijk is het niet dat de burger zo langzamerhand het vertrouwen in de heersende macht is verloren.

Ik stel voor om deze maatregel te bekostigen uit het heffen van belasting op kerosine en vliegtickets. Dit zou een maatregel moeten worden geldend voor alle maatschappijen, vliegend van en naar Europa. Zo zou dat een Europese maatregel kunnen zijn, zodat treinkaartjes goedkoper worden omdat we vaker gezellig met de trein gaan als dat een redelijk alternatief is.

Anne de Niet, De Bilt

‘Het is wel duidelijk uit welke hoek de politieke wind waait’

Het is wel duidelijk uit welke hoek de wind waait na de verlaging van de brandstofaccijns terwijl er nota bene een klimaat- en energiecrisis rondwaart. Het is slechts wachten wanneer dit kabinet de automobilisten gaat compenseren voor het intensief gebruik van wasstraten nu de aanhoudende zuidenwind zoveel Saharazand aanvoert, dat de uitstraling van de gekoesterde autolak ernstig wordt bedreigd.



Paul Gabler, Duivendrecht

‘Het is een misvatting dat de Kinderwet een leerplicht in Nederland introduceerde’

Kevin Reniers houdt in zijn opiniebijdrage ‘Stop strafrechtelijke motivatie voor onderwijs en maak van de leerplicht een leerrecht’ (HHW vrijdag 18 maart) een mooi en persoonlijk pleidooi voor vernieuwing van de leerplicht, met een verwijzing naar Samuel van Houtens Kinderwet (1874). Helaas is het een misvatting dat de Kinderwet een leerplicht in Nederland introduceerde.

Van Houten beoogde met zijn oorspronkelijke wetsvoorstel weliswaar een (lokale) leerplicht, maar de meerderheid van de Tweede Kamer voelde daar niets voor. De leerplicht kwam er pas in 1901, toen de progressieve liberaal Goeman Borgesius deze door beide Kamers wist te loodsen.

De motivatie van de leerplicht was overigens breder dan Reniers met zijn verwijzing naar kinderarbeid doet voorkomen: de liberalen van rond 1900 hadden een diepgevoeld streven volgende generaties klaar te maken voor het ‘moderne’ Nederland, waarin de steeds veranderende economie en arbeidsmarkt ook voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden vroegen. Een streven dat nog steeds zeer relevant is.

Coen Brummer (biograaf Samuel van Houten), Den Haag

‘Wat een geweldige soap rond Volt en Kamerlid Gündogan!’

Wat een geweldige soap rond Volt en Kamerlid Nilüfer Gündogan! Het heeft alles in zich: drama, tragiek, verdriet, vals spel en sappige intriges. Dat kán haast niet goed aflopen. Heeft John de Mol al een bod gedaan op het format?

Peter Goedkoop, Amsterdam