Opinie: ‘Bekendmaken identiteit van getuige beperkt kans op vervolging verdachte ’

Achter de schijn van rechtvaardigheid jegens het slachtoffer schuilt een gevaar voor een getuige. Beeld Getty Images

Enige tijd geleden werd ik geconfronteerd met een onheilspellende situatie. Om vier uur ’s nachts werd ik wakker van een bonzend geluid. Aan de overkant van de straat probeerde een jongen een deur in te beuken. Toen de deur van de andere kant slechts tot op een kiertje werd geopend, werd deze direct ingetrapt en trok de jongen een meisje aan haar haren naar buiten. Zonder enig moreel besef begon de hij haar klappen te verkopen. Hij stopte pas toen het meisje niet meer gilde.

Ik snelde naar buiten en zag nog net dat het meisje gedwongen werd op een motor te stappen, waarna de twee in oostelijke richting vertrokken. Niet wetend wat ik met een dergelijke situatie aanmoest, besloot ik de politie over het incident in te lichten. Ik wist dat zij naar het oosten waren gereden: misschien kon zij nog van de motor worden geplukt? De politie reageerde adequaat en lichtte de jongen dezelfde avond nog van zijn bed. Mijn gegevens overhandigde ik aan de politie.

De volgende morgen werd ik gebeld door een rechercheur. Hij meldde dat de officier van justitie er graag een zaak van wilde maken. Ik bleek de enige te zijn die zich als getuige van het voorval bij de politie had gemeld. Het lot van de verdachte lag daarmee in handen van één getuige: zonder mijn officiële verklaring zou de officier geen poot hebben om op te staan en zou de verdachte vrijuit gaan.

Mishandeling

De voorwaarden waren rechtdoorzee. Het gehele verhaal zou ik opnieuw uit de doeken doen zodat de officier zijn vervolging kon stoelen op de waarneming van een ooggetuige. Los van het feit dat ik geen idee had wat er speelde (relationele problemen bleek later), vond ik het gedrag van de jongen in rationeel opzicht onaanvaardbaar en was ik vanzelfsprekend bereid te getuigen. Volgens de rechercheur viel met grote mate van zekerheid te zeggen dat een veroordeling voor eenvoudige mishandeling, mogelijk zelfs zware mishandeling, in het verschiet lag.

Bij de schijnbaar onontkoombare veroordeling werd echter een kanttekening geplaatst. Mij werd namelijk medegedeeld dat de identiteit van de getuige moest worden prijsgegeven. Er zat dus een adder onder het gras.

Als de verdachte te horen zou krijgen dat de getuige het incident had zien gebeuren vanaf de huizenrij tegenover de plaats delict en zijn identiteit wordt prijsgegeven, was het een simpel trucje om erachter te komen waarmee de getuige zich in het dagelijks leven bezighoudt. Een verdachte met gering moreel besef zal zijn hand er dan niet voor omdraaien om de getuige te bezoeken, gevoed door de woede over het feit dat een boete, taakstraf of zelfs een verblijf in de gevangenis hem vanwege die ene doorslaggevende getuigenverklaring is opgelegd. Achter de schijn van rechtvaardigheid jegens het slachtoffer school zodoende een gevaar voor de getuige.

Kon er dan niet anoniem worden getuigd? Volgens de Nederlandse wet is de enige optie daartoe als er voor een getuige pertinent gevaar dreigt. Volgens de rechercheur moest dan worden gedacht aan ‘Holleedertaferelen’.

Maar wat rechtvaardigt de aanwezigheid van een dergelijke ernst? Welke rechtvaardiging is er überhaupt te vinden voor de bekendmaking van de identiteit van een getuige?

Afschrikwekkend effect

Als getuige was ik na het voorval met schuldgevoelens blijven zitten. Schuldgevoel één was ontstaan doordat ik het voorval niet had kunnen voorkomen. Dit had echter een onvermijdelijk karakter: tijdig ingrijpen was simpelweg niet mogelijk geweest.

Schuldgevoel twee had betrekking op het vrijuitgaan van de verdachte en had wel voorkomen kunnen worden. Het vloeit namelijk voort uit een bepaling in de wet.

Een welwillende moet met een getuigenis onbelemmerd het slachtoffer recht kunnen doen. De in het strafrecht opgenomen verplichting de identiteit van een getuige kenbaar te maken, heeft echter een afschrikwekkend effect. Ze werkt in de hand dat niet getuigd wordt tegen gevaren die weliswaar het niveau-Holleeeder niet halen, maar wel zodanig zijn dat een wraakactie te verwachten is. Die gevaren blijven nu bestaan.

Een onomstotelijk gevoel voor rechtvaardigheid wordt dientengevolge hervormd tot een besef van dreiging en een keuze voor lijfsbehoud wat indirect resulteert in de instandhouding van maatschappelijk gevaar.