Opinie: ‘Begin november en bijna 20 graden. Lekker! O ja, en confronterend’

Beeld Vincent Spiering

Supermarkttemperatuur

Begin november en bijna 20 graden. Lekker! O ja, en confronterend. Problemen van klimaatverandering worden zo snel werkelijkheid. En een ander secundair probleem: hoe bepalen wij met klimaatverandering de seizoenen tegenwoordig eigenlijk nog? Want herfst en lente lijken wij gewoon over te slaan. Waardoor winter en zomer de enige seizoenen zijn die nog resten.

Misschien kunnen we de supermarkttemperatuur als maatstaf gebruiken. Bij binnenkomst en je denkt ‘ah koud’ dan weet je: het is zomer. En als je de supermarkt binnenloopt en denkt ‘oeh warm’ dan weet je weer dat het winter is. Niet alleen wij, ook seizoenen moeten misschien meegaan met de tijd.

En het mooie vooruitzicht is dat het over 50 jaar nog simpeler is om het seizoen te bepalen. Het zal dan altijd ‘ah koud’ in de supermarkt zijn. Wat dat met het aantal supermarktbezoekjes en klanttevredenheid gaat doen dat weet ik niet. Misschien weten de flitsbezorgers hier wel weer slim op in te spelen.

Atze Lourens, Amsterdam

Illegale boomplant

In de rubriek ‘Aldus’ in Het Parool van woensdag 2 november wordt het probleem van illegale boomplant in het Amsteldorp besproken op de plek waar vroeger pompstation Slagboom stond, waar ik als jongetje in de jaren vijftig de welbekende Esso-voetbalelftalfoto’s haalde.

Acht pagina’s verder in dezelfde krant staat (toevallig?) in de rubriek ‘Zoek de verschillen’ een foto van een wel heel erg lelijk stukje Amsterdam, recht tegenover de illegale boompjes; wees blij met deze actie, fleurt de buurt een beetje op!

Wim Tholen, Almere

Koken op school

Met verbazing las ik de ingezonden brief van Tonnie Kuipers (2 november). ‘Ckv een draak van een vak... Leer leerlingen in plaats daarvan koken en omgaan met financiën.’ Allereerst dit hebt u zelf in de hand; kies bij de schoolselectie een school die ook koken en omgaan met financiën biedt. U bent als ouder en leerling zelf aan zet om die keuze te maken. Er zijn genoeg scholen die dit bieden, zoals de OSB.

En dan uw punt. Het mooie van onderwijs is dat leerlingen theorievakken krijgen, maar ook andere hersencellen ontwikkelen. Ckv is zo’n vak. Juist door te leren anders te kijken en anders te denken, leer je voor je eigen toekomst. Misschien ga je niet direct de kunstwereld in, juist door out of the box te kunnen denken, leer je problemen oplossen, kritisch denken en bijvoorbeeld samenwerken. Allemaal vaardigheden voor later. Veel bedrijven staan te springen om deze mensen. Ik wens uw dochter een mooie toekomst.

Maryse Knook, bestuurder-directeur OSB

Brief ambtenaren

Als er nou iets niet zou horen te gebeuren dan is het dat 800 ambtenaren uit naam van hun beroep een brandbrief moeten sturen aan de gemeente over het klimaat.

Als er al iets de schijn heeft van de stemvoorkeur laten doorschemeren in de uitvoering is het door dit te doen. Ambtenaren zouden dezelfde wegen als de burger horen te bewandelen en daar staat hun beroep los van, lijkt mij. Daarnaast, als slechts 800 ambtenaren de brief hebben ondertekend dan hebben er 15000 dat niet. Dus zou deze brief op de stapel van de brieven van de burgers komen, onderaan. Want er zijn nijpendere en urgentere zaken op de korte termijn.

Remco Bunder, Amsterdam