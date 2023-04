Opinie: ‘Beëindig de kolenoverslag in de Amsterdamse haven zo snel mogelijk’

De totale overslag van steenkool in Amsterdam is in 2021 na enkele jaren van krimp weer fors gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, met maar liefst 41 procent tot 10,4 miljoen ton. Beeld Nico Garstman / ANP

Deze week kwam de steenkolenoverslag in de Amsterdamse haven weer negatief in het nieuws. Een groep Colombiaanse boeren heeft een klacht ingediend tegen het Amsterdams havenbedrijf omdat er kolen worden overgeslagen uit twee beruchte Colombiaanse steenkolenmijnen.

Aan deze kolen kleeft bloed. Er zijn duizenden mensen gedood en tienduizenden mensen van hun land verdreven om de mijnbouw mogelijk te maken. Nog dagelijks worden boeren die opkomen voor hun rechten door illegale gewapende groepen bedreigd. Veel slachtoffers hebben geen genoegdoening gekregen.

Het Amsterdamse havenbedrijf weet dit al jaren, maar laat de zaak op zijn beloop. De boeren hebben daarom samen met vredesorganisatie PAX en onderzoeksbureau Somo een klacht ingediend bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), die normen stelt voor het gedrag van internationale bedrijven.

Erkenning en genoegdoening

Ze verwijten het Amsterdamse havenbedrijf, de Rotterdamse haven, steenkolenoverslagbedrijf HES en vier verbruikers van Colombiaanse bloedkolen (energiebedrijven RWE, Vattenfall, Uniper, en Engie) dat ze de Oeso-normen schenden. Ondanks hun kennis van deze misstanden zijn ze bloedkolen blijven verwerken. De slachtoffers willen dat de bedrijven per direct stoppen met het importeren van bloedkolen en dat er publieke erkenning van hun leed, financiële genoegdoening en een verbetering van de leefsituatie komt.

Het onderzoek van PAX, Somo en de Colombiaanse boeren legt pijnlijk bloot dat het Amsterdamse havenbedrijf liever de andere kant opkijkt. PAX en Somo stellen de misstanden al sinds 2012 publiekelijk aan de kaak. Desondanks ging de import van deze kolen door.

Er zijn tussen 2017 en 2022 in Amsterdam en Rotterdam ruim 11 miljoen ton kolen uit de twee beruchte Colombiaanse mijnen overgeslagen, waarbij het volume eerst terugliep, maar sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne weer explosief groeide. Intussen staan de plannen van het havenbedrijf vol ronkende teksten over het belang van de Oeso-normen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Aanslag op milieu

De kolenoverslag is ook een aanslag op het milieu – bijvoorbeeld omdat de hoge CO 2 -uitstoot de klimaatcrisis aanjaagt. Het Amsterdams havenbedrijf heeft daarom in 2017 beloofd om de totale kolenoverslag in uiterlijk 2030 te hebben afgebouwd. Maar de concrete stappen die nodig zijn, worden niet gezet. De totale overslag van steenkool in Amsterdam is in 2021, het laatste jaar waarover het havenbedrijf cijfers heeft gepubliceerd, na enkele jaren van krimp weer fors gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, met maar liefst 41 procent tot 10,4 miljoen ton.

De Rekenkamer Amsterdam oordeelde in november 2021 dat ‘er op dit moment geen sprake is van een concrete maatregel die uitvoering geeft aan de ambitie van het havenbedrijf’. Er is zelfs nog geen plan op papier gezet, bleek oktober vorig jaar na vragen van de gemeenteraad.

Geheim

Hoewel de gemeente Amsterdam 100 procent van de aandelen bezit, mogen burgers niet weten wat het gemeentebestuur en het havenbedrijf met elkaar afspreken. Verslagen van aandeelhoudersvergaderingen worden geheimgehouden. Zelfs binnen de gemeentelijke organisatie weten ambtenaren niet wat het klimaatbeleid van het gemeentebestuur behelst.

Honderden Amsterdamse gemeenteambtenaren stuurden eind vorig jaar een brandbrief aan het bestuur waarin ze alarm sloegen over het in hun ogen ontoereikende klimaatbeleid. Ze schreven dat de gemeente ‘niet de maatregelen neemt die noodzakelijk zijn om een leefbare toekomst in deze stad veilig te stellen’. De laconieke opstelling van het Amsterdamse havenbedrijf over de kolenoverslag is voor ons net zo onbegrijpelijk en onverantwoordelijk.

Gevaren

Wij zijn mensen uit Amsterdam en daarbuiten die zich hebben verenigd in de actiegroepen Kappen met Kolen en Extinction Rebellion. We vinden dat de overslag van steenkolen zo snel mogelijk moet worden gestaakt, omdat de gevaren voor mens en milieu te groot zijn. De rapporten van het IPCC, het wetenschappelijke klimaatbureau van de Verenigde Naties, worden steeds alarmerender. De mogelijkheden om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad raken snel uit zicht, concludeerde het IPCC in maart. Willen we nog enige kans hebben om de temperatuurstijging te beteugelen dan zal volgens de VN het stoken van kolen door Oeso-landen in uiterlijk 2030 moeten zijn gestaakt.

We vragen de Amsterdamse gemeenteraad om de kolenoverslag zo snel mogelijk te beëindigen. Om onze eis kracht bij te zetten zullen we actie blijven voeren zolang het havenbedrijf onze toekomst met kolenoverslag in gevaar blijft brengen.

Marcel Hooft van Huysduynen, Nikki Apeldoorn, Jilt Sietsma en Peter Jamin namens Kappen met Kolen en Extinction Rebellion