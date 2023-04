Opinie: ‘Bedrijfsleven en overheden doen nog te weinig voor een duurzame samenleving’

Als we de samenleving duurzamer willen maken moeten ook bedrijven en overheden zich duurzamer gedragen, stellen Inge Oskam, Yanti Slaats en Julie Ferguson.

We scheiden ons afval, we besparen energie en we geven producten weg voor recycling en tweedehands gebruik. Maar tot het zélf aanschaffen van tweedehands en opgeknapte producten blijken we minder bereid, om maar van delen, lenen en huren te zwijgen. Datblijkt uit onderzoek naar circulair consumentengedrag dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week publiceerde.

Amsterdam heeft de ambitie ‘100 procent circulair in 2050’ waar te maken. Zo zijn er al veel initiatieven gericht op consumenten, zoals het verbeteren van afvalscheidingsgedrag en het stimuleren van deelgebruik (deelauto’s, kledingbibliotheken) in plaats van bezit. Het blijft nuttig om hierin te investeren, vooral om consumentengroepen aan te spreken die dergelijk gedrag nog niet laten zien.

Maar als we de circulaire transitie willen versnellen, moeten we volgens het PBL ons vooral richten op gedragingen waartoe we weliswaar bereid zijn, maar die we nog niet veel vertonen en op circulair gedrag waarmee veel milieuwinst is te behalen. Maar wat betekent dat concreet? En vooral ook: welke gedragsverandering is er bij bedrijfsleven en lokale en centrale overheden nodig? Wij schetsen hier enkele oplossingsrichtingen.

Consumenten vertrouwen geven

Om te beginnen is het overduidelijk dat minder consumeren de meeste milieuwinst oplevert: goed nadenken of je een product echt nodig hebt voordat je het koopt, tweedehands opties kiezen, kleiner wonen. Kleine veranderingen van ons eigen gedrag die er echt toe doen. Maar ook bedrijven, gemeenten en rijksoverheid zijn aan zet, bijvoorbeeld door het beteugelen van het grote aantal commerciële boodschappen waarmee we als consument dagelijks worden geconfronteerd.

Volgens het PBL is de bereidheid van consumenten groot als het gaat om het kopen van duurzamere productalternatieven. Maar consumenten geven aan dat het aanbod nog onvoldoende is en dat aanschaffen vaak een omslachtige zaak is.

Er is daarom een impuls nodig vanuit overheid en bedrijfsleven om een circulair aanbod te creëren van producten die ontworpen zijn voor langduriger gebruik (bijvoorbeeld slow fashion in plaats van fast fashion), die makkelijker te repareren en vaker te upgraden zijn (denk aan de mobiele telefoon), die transparantere duurzaamheidsclaims dragen (bijvoorbeeld QR-codes waarmee de herkomst inzichtelijk kan worden gemaakt) en die eenvoudig opgeknapt kunnen worden (gereviseerde meubels).

Volgens het PBL is er milieuwinst te behalen met verandering van het gedrag dat is gerelateerd aan het kopen van tweedehands meubels, elektronica en kleding doordat de productie van die spullen grote milieu-impact heeft. De bereidheid van consumenten hiertoe is echter gering, zo blijkt uit recent onderzoek onder jongeren dat werd uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Maatregelen gericht op het vergroten van het vertrouwen in de kwaliteit van tweedehands en opgeknapte producten kunnen daar verandering in brengen.

Die maatregelen moeten komen van bedrijven en overheden. Denk bijvoorbeeld aan een (verplichte) garantie op professioneel gereviseerde producten, maar ook op de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor huishoudelijke apparaten.

Waardeverhoging mogelijk maken

Vooral voor gedragsverandering rondom levensduurverlenging en de acceptatie van tweedehands en opgeknapte producten is een stimulerende lokale context nodig. Dit vraagt om inzamelingsmethoden voor afgedankte producten die consumentvriendelijk zijn en behoud van waarde of zelfs waardeverhoging mogelijk maken, zoals we bij de HvA met de meubelsector onderzoeken in het project Urban Upcycling.

De ontwikkeling van circulaire ambachtscentra – waar milieustraten, kringloopbedrijven, reparatiewerkplaatsen en de meubelproducenten samenwerken – kan vervolgens bijdragen aan hoogwaardig product- en materiaalhergebruik, liefst gecombineerd met lokale punten waar consumenten terechtkunnen voor reparatie of aanschaf van een tweedekansproduct. De gemeente Amsterdam heeft de ontwikkeling van circulaire ambachtscentra in zijn innovatiestrategie opgenomen, maar heeft hierin nog flink wat stappen te zetten.

Fundamenteel anders denken

De transitie naar een meer circulaire economie vraagt om fundamenteel anders denken en anders doen, bij zowel burgers als businessdevelopers, ontwerpers, marketeers, beleidsmakers en andere professionals. Om gezamenlijk te innoveren en te leren kan het niet zonder intensieve samenwerking in ketens, tussen overheden, bedrijven, sociale organisaties en kennis­instellingen. Het consortium Circollab – een samenwerking tussen de HvA, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Windesheim en ruim dertig praktijkpartners in de Metropool Amsterdam waaronder de ­gemeente Amsterdam en de provincie Noord-­Holland – is er een voorbeeld van.

Want in een complexe transitie als deze kent niemand op voorhand de paden die het best bewandeld kunnen worden en kun je het beste samen optrekken om versnelling te bereiken. Kortom: om circulair consumentengedrag te bevorderen is nu vooral gedragsverandering nodig bij bedrijven en centrale en lokale overheden.

Inge Oskam (lector circulair ontwerp & ondernemen), Yanti Slaats (business developer circulaire transitie) en Julie Ferguson (associate lector coördinatie grootstedelijke vraagstukken). De auteurs zijn alle drie verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en het Circollab-programma.