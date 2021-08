Opinie: ‘Baseer beslissingen niet op anekdotes maar op wetenschappelijk onderzoek’

Beeld Getty Images

Je ziet steeds meer mensen twijfelen wie ze moeten geloven in al deze pandemiechaos. Ome Henk zegt dat je juist sneller ziek wordt als je gevaccineerd bent, Tante Toos zegt dat ze zich helemaal niet goed voelde na de tweede vaccinatie; wie zijn zij om deze ‘bewijzen’ in twijfel te trekken.

Laatst ging ik in discussie met iemand die verkondigde dat er meer mensen in het ziekenhuis lagen die gevaccineerd waren dan mensen zonder vaccinatie. Ik zei dat dit niet zo was en dat je de cijfers uit gerenommeerde kranten erop kon naslaan. Zij reageerde dat ze snapte dat dit moeilijk te geloven voor mij was, maar dat ze in haar omgeving veel mensen kende die gevaccineerd waren en ziek waren geworden. Daarna kwam ze met voorbeelden uit haar kennissenkring. Daar had ze op gebaseerd dat er ook meer gevaccineerden in het ziekenhuis lagen.

Feit; dat er ook gevaccineerden in het ziekenhuis liggen klopt. Dit zijn echter mensen met één vaccinatie óf (in uitzonderlijke gevallen) mensen met twee vaccinaties waarbij het vaccin niet is aangeslagen door een verminderd afweersysteem. Over het algemeen zijn het mensen die niet (of onvolledig) zijn gevaccineerd.

Dat mensen zich baseren op anekdotisch bewijs vind ik heel kwalijk. Maar is ze dit wel kwalijk te nemen? Ik leerde pas in mijn universitaire studie wat wetenschappelijk onderzoek was. Vanaf toen keek ik heel anders naar wat ik las, ik werd kritischer, checkte de bron en of iets wetenschappelijk was onderzocht. Want: “Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat naar hedendaagse maatstaven voldoet aan de criteria van de wetenschap, deze regels worden de methoden en technieken van onderzoek genoemd. Belangrijk is dat het onderzoek controleerbaar, verifieerbaar en falsifieerbaar is.“

Het is dus belangrijk in te zien dat je niet kan geloven in óf Tante Toos die zich niet lekker voelde na de vaccinatie, óf in de wetenschap die zegt dat het vaccin wel goed genoeg onderzocht is. Tante Toos heeft geen wetenschappelijk onderzoek gedaan en is daarom slechts één voorbeeld. Wetenschappelijk bewijs is gebaseerd op meer data (meerdere tante Tozen en ome Henken), daarmee kan het grote geheel worden bekeken en kunnen hier échte conclusies uit getrokken worden. De enige logische conclusie is dat we dus wel moeten geloven in de wetenschap.

Bonny Burgmeijer, Amsterdam