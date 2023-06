Opinie: ‘Bankier, doneer die bonus aan een partij die strijdt tegen klimaatverandering’

Klimaatprotest bij het hoofdkantoor van ING voorafgaand aan een aandeelhoudersvergadering in april 2022. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

De welbekende en jaarlijks terugkerende bonusweken zitten er weer op. Dit keer alleen niet bij de aan graaiflatie verslaafde supermarkt, maar bij de Nederlandse banken. De beoordelingsgesprekken zijn gevoerd, de enveloppen uitgedeeld en de Nederlandse bankier is beloond met de jaarlijkse bonus van maximaal 20 procent van het jaarsalaris.

Het is hoog tijd dat de overheid deze financiële prikkel in haar voordeel gaat gebruiken en in gaat zetten voor haar langetermijndoelstellingen.

Net als sommige andere ontvangers van een bonus heb ik namelijk besloten mijn bonus te doneren. Misschien verrassend, maar mijn bankiersbonus gaat naar een partij die banken regelmatig hard confronteert: Extinction Rebellion. Het bedrag zal schril afsteken bij de 30 miljard euro aan fossiele subsidies, maar ik geef graag het signaal dat ook in de financiële sector sympathisanten zijn.

De manieren om dit te uiten komen niet altijd overeen, maar er zijn bankiers die meer gemeen hebben met activisten dan beide groepen denken. Ook deze bankiers schamen zich voor het beleid van de overheid en soms voor het beleid van hun eigen werkgever. Want de Nederlandse banken zijn inderdaad, net als de Nederlandse boeren, voorlopers op het gebied van duurzaamheid, maar deze voorlopers lopen helaas nog wel stevig door in de richting van een catastrofe. Daarom heb ik mij verbonden aan de missie van Extinction Rebellion en eis ik dat mijn afgedragen belasting niet langer gebruikt wordt voor het subsidiëren van klimaatverandering.

Bonussen verkleinen ongelijkheid

De bankiersbonus is natuurlijk een geliefde vijand van politici met een voorliefde voor nivelleren. Verrassend genoeg zorgt deze bonus er volgens mij juist voor dat deze politici de kans krijgen dat te doen. Een bedrijf kan ervoor kiezen winst te verdelen onder zijn aandeelhouders – als dividend – of onder zijn werknemers in de vorm van een variabele bonus. Deze werknemers zijn minder vermogend dan de gemiddelde aandeelhouder. Het verdelen van de bedrijfswinst via bonussen in plaats van dividend zal de ongelijkheid dus niet vergroten, maar juist verkleinen.

Verder zal de ontvanger van de bonus in tegenstelling tot veel aandeelhouders woonachtig zijn in Nederland, waardoor het extra inkomen grotendeels in Nederland besteed zal worden. Belangrijker nog is dat de belasting op deze bonussen, in de meeste gevallen effectief boven de 50 procent, meer dan twee keer zo hoog is als de dividendbelasting. De overheid verdient dus aanzienlijk meer aan uitgekeerde bonussen dan aan uitgekeerd dividend.

Deze extra inkomsten kan de overheid vervolgens gebruiken voor de beoogde strijd tegen ongelijkheid. De overheid zou dus effectiever aan haar doelen kunnen werken door de huidige bonuslimiet van 20 procent op te heffen en bonussen aan te moedigen, maar deze wel stevig te belasten.

Overuren maken in het algemene belang

Het is tijdens de financiële crisis misgegaan omdat bonussen werden uitgedeeld voor het nemen van risico’s in plaats van het correct inschatten daarvan. Als bankier die leningen verstrekt weet je namelijk pas of een bonus op zijn plaats is als het uitgeleende geld met rente is terugbetaald. Bankiers belonen voor het uitlenen van geld is hetzelfde als chirurgen belonen voor het opensnijden van de patiënt. Bonussen in de financiële sector zouden de samenleving paradoxaal genoeg kunnen helpen, maar alleen nadat het risico van de transactie is weggewerkt of geminimaliseerd.

Om haar doelen te verwezenlijken zou de overheid de limieten voor bonussen moeten opheffen en de extra inkomsten investeren in de energietransitie in plaats van fossiele subsidies. Goedwillende burgers weten dan voortaan dat de door hen betaalde belasting voor de juiste doeleinden zal worden gebruikt. Verder zullen ambitieuze bankiers die overuren maken dit voortaan dus echt in het algemeen belang doen, aangezien zelfs hun bonussen hieraan bijdragen.

Ik nodig deze bankiers dan ook graag uit om te laten zien dat zij de verantwoordelijkheid voor het algemeen belang voelen, door onze overheid te laten weten dat fossiele subsidies niet meer van deze tijd zijn. Want alleen als groepen met ogenschijnlijk tegengestelde belangen zich verenigen, kunnen we de strijd tegen klimaatverandering winnen.

Fabian de Koning