Opinie: ‘Autoluw Amsterdam wordt bestuurd alsof het een dorp is, waar men zich te voet of per koets verplaatst’

Een goed vervoersbeleid moet mensen faciliteren in hun toegang tot banen, sociale contacten en voorzieningen. In Amsterdam lijkt het vervoersbeleid de laatste jaren in het teken te staan van anti-autoactivisme, waarbij zelfgecreëerde problemen nieuwe knelpunten uitlokken – met een neerwaartse beleidsspiraal tot gevolg. Eerst lanceert de gemeente anti-autoplannen met verstrekkende implicaties, en vervolgens moet zij minstens even verstrekkende maatregelen nemen om die implicaties te verlichten.

Neem de voornemens van het stadsbestuur rondom de snelheidsverlaging van auto’s binnen de bebouwde kom van 50 km naar 30 km per uur. Omdat het autoverkeer hierdoor langzamer wordt, leidt dit ertoe dat het openbaar vervoer straks op langzamer rijdend verkeer moeten wachten. Daarom heeft de gemeente onlangs aangegeven hierin aanleiding te zien om binnen de ring doorgaande autoroutes af te sluiten voor het autoverkeer.

Anders gezegd: eerst 30 km per uur willen verplichten, wat allerlei problemen veroorzaakt, vervolgens naar zware maatregelen grijpen, afsluiting van doorgaande autoroutes, om de zelfgecreëerde problemen op te lossen.

Platte frames

Het Amsterdamse autobeleid stoelt op een vervoersvisie vol met platte frames (‘minder blik op straat’) en eenzijdige focus (‘veelvoud aan autoluwbaten’ maar geen aandacht voor de lasten en kosten). De leegte van die visie hoor je ook in de woorden van de verantwoordelijke wethouder Van der Horst (D66). Volgens haar is de hoeveelheid en ruimte die auto’s en parkeerplaatsen in beslag nemen ‘niet meer van deze tijd’.

Met zulke uitspraken laat het stadsbestuur zien dat het deze tijd niet doorgrondt. Want in deze tijd van grote technologische innovaties wordt bijvoorbeeld nagedacht over autonome auto’s die straks helemaal geen ruimte innemen, maar juist fors besparen. In deze tijd zijn auto’s schoner en stiller dan ooit. In deze tijd is de auto verantwoordelijk voor 60 tot 70 procent van de afgelegde woon-werkkilometers van en naar de vijf grootste steden van Nederland. In deze tijd wordt in Amsterdam meer dan de helft van de banen ingevuld door mensen uit andere gemeenten, waardoor de fiets en vaak ook het ov geen alternatief bieden.

Een goed vervoersbeleid is meer dan het bevorderen van verkeersdoorstroming en besparen van ruimte door de auto te verbannen. Een goed vervoersbeleid draait in de kern om het samenspel tussen allerlei vervoersmiddelen waar de auto er één van is, naast de fiets, het ov en lopen. Dergelijk beleid vereist een open vizier, toekomstgerichtheid en focus op de feiten. Drie voorbeelden.

Autobereikbaarheid veel groter

Een recente studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde op basis van grondige bereikbaarheidsanalyses dat ‘zonder auto werk en voorzieningen vaak lastig te bereiken zijn’. En nee, deze conclusie had niet alleen betrekking op niet-stedelijke gebieden, maar ook op steden zoals de onze.

Een relevante casus die de onderzoekers van het PBL uitwerkten is de bereikbaarheid van banen in Amsterdam-Noord (binnen de ring) voor auto’s en het openbaar vervoer, voor en na de opening van de Noord/Zuidlijn. Waar met de auto ruim 970.000 arbeidsplaatsen bereikbaar zijn, is dit met de fiets in combinatie met het ov na de opening van de Noord/Zuidlijn 181.000 banen. Voorheen waren dit 79.000 banen.

Met andere woorden: het ov heeft de bereikbaarheid van arbeidsplaatsen fors verbeterd, wat een uitstekende zaak is, maar nog altijd evenaart dit bij lange na niet de autobereikbaarheid. Het verschil is zelfs meer dan factor vijf.

Stadsfiles zijn relatief kort

Het tweede voorbeeld betreft een prikkelende studie van twee Britse ingenieursbureaus uit 2016. Zij rekenden uit dat zelfrijdende auto’s in een stad als Londen 50 tot 70 procent van de ruimte die de auto nu inneemt, kunnen besparen door slimme technologieën zoals zelf-parkeren. Ook kan de verkeersveiligheid fors toenemen.

Ten derde blijkt uit een recente datanalyse van onderzoeksbureau Inrix, van de verkeersbewegingen in 991 steden wereldwijd, dat Amsterdam op plek 537 staat als het gaat om files en opstoppingen. Een Amsterdammer is per jaar gemiddeld 17 uur kwijt aan ‘file-wachten’. Iets langer dan een halve dag per jaar dus.

Dat is het minste van alle Europese hoofdsteden. Ter illustratie: Londen en Parijs, respectievelijk nummer 1 en 3 in die analyse, kennen filewachttijden van gemiddeld 156 uur en 138 uur per jaar. En van alle Nederlandse steden in de analyse staat men alleen in Middelburg en Heerlen korter in de stadsfile: respectievelijk 16 en 11 uur.

Amsterdam hoort zich niet blind te staren op het heden, maar ook rekening te houden met baanbrekende ontwikkelingen in de toekomst om onze stad energiek, welvarend en verbonden te houden. Want wat nou echt niet ‘van deze tijd’ is, is de stad kleingeestig te besturen alsof het een dorp is waar men zich te voet of per koets verplaatst. Het is de 21ste eeuw. Kijk breder. Kijk realistischer. Kijk vooruit.

Hala Naoum Néhmé is politiek econoom, essayist en voormalig raadslid in Amsterdam.