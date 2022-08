Opinie: ‘Autisme maakt mij niet minder mezelf, maar maakt mij wie ik ben’

Beeld Getty Images

Waarom een medicijn niet aan mij is besteed

Mensen vragen mij regelmatig: “Als er een medicijn zou zijn, zou je het nemen?” Mijn antwoord is eigenlijk altijd nee. Mensen kijken me vervolgens verward aan, waarom zou ik het niet nemen dan? Het simpele antwoord: ik ben niet ziek.

Ik heb ASS, kort voor autismespectrumstoornis, autisme. En in tegendeel tot wat veel mensen denken, heb ik dat al mijn hele leven, niet sinds ik ben gevaccineerd. Ik krijg ook wel eens de vraag hoe het voelt om autisme te hebben. Eerlijk antwoord: geen idee. Ik weet niet hoe het zou zijn om het niet te hebben, dus heb ik ook geen ervaringen om het mee te vergelijken.

Autisme voelt niet anders dan anders voor mij. Het is een deel van wie ik ben. Ik moet soms even een extra pauze nemen als het allemaal wat te veel wordt, maar los daarvan vind ik mijzelf vrij normaal. Ik heb wel gewoontes die mensen als autistische trekjes beschouwen, maar die zijn voor mij geen stoorzender. Ik houd nou eenmaal wat meer van routines en heb zo mijn vaste gewoontes, maar dat heeft iedereen toch wel?

Autisme maakt mij niet minder mezelf, integendeel, het maakt mij wie ik ben. Het heeft mij heel wat moeite gekost om dit van mezelf te accepteren, dus waarom nu stoppen?

“Maar zou het niet makkelijker zijn als je het niet had?” vragen ze dan. “Waarschijnlijk,” is dan mijn eerlijke antwoord. “Maar waarom zou ik zo’n belangrijk deel van mezelf willen verliezen?”

Madelief de Lorme van Rossem

Madelief de Lorme van Rossem, Metis Montessori Lyceum, 4 havo

Maandag

Als Maandag een persoon was, had ik hem in elkaar geslagen. Als ik een superheld ben, dan is Maandag de schurk. Ben ik David, dan is Maandag Goliat. Waarom haat ik Maandag zo? Nou, ik zal het je vertellen. Ik vind Maandag een kutdag, want iedereen is moe en zeurt.

Wat mij ook hindert, is dat je hele zondag verpest wordt, omdat je je moet voorbereiden op Maandag. Bovendien heb ik het ergste van Maandag nog niet eens besproken. Dat is namelijk Maandagochtend. Het lijkt wel alsof de Maandagochtend gemaakt is om je het leven zuur te maken. Je slaapt door je wekker heen, want ja, je bent nog je weekendritme gewend. Daarna moet je in alle haast een ontbijtje maken (wat je natuurlijk niet lukt). Vervolgens spring je op je fiets en geef je alles wat je in je hebt om op tijd op het station te komen. Eenmaal aangekomen op station ren je naar het perron en rijdt de trein recht voor je neus weg.

In jezelf denk je: is het vrijdag de dertiende vandaag? Maar dan kijk je naar de tijd op je telefoon en staat er dat het gewoon Maandagochtend is. En nee, begrijp me niet verkeerd hoor, een Maandag kan ook veel goede dingen betekenen. Maar dat heb ik nog niet meegemaakt.

Er is trouwens wel een ding wat ik leuk vind aan de Maandag. Want als Maandag dan voorbij is, komen de andere dagen. De dagen die ik wel leuk vind. Dus eigenlijk zorgt Maandag ervoor dat ik de andere dagen waardeer. Maandag zorgt ervoor dat ik van de andere dagen geniet. Ik zou me geen betere week kunnen voorstellen dan een week met Maandag. En zo is Maandag toch wel een beetje speciaal.

Tayshaun Jap-a-Joe

Tayshaun Jap-a-Joe, OSB, 3 havo

Lees hier eerdere columns terug 30 juli: Malyar Arman van De Nieuwe Havo over onrechtvaardigheid als excuus en Nienke de Goede van het IVKO over weggestopte gevoelens.

Het Parool Columnfestival is een samenwerking met Productiehuis Nowhere.