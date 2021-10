Opinie: ‘Assertiviteit tegen seksisme hoort niet van vrouwen te komen’

Beeld Getty Images/EyeEm

Assertieve vrouw

Het stuk van Siep de Haan ‘Assertiviteit (lees: van vrouwen) had Ivens kunnen helpen’ in Het Parool van 11 oktober slaat een belangrijke plank mis. De krant gaf de kwestie wellicht veel aandacht, maar de belangrijke conclusie van het rapport is dat Ivens’ gedrag als grensoverschrijdend gekenschetst wordt. Correctie door vrouwen zoals voorgesteld door De Haan hoort echter niet van vrouwen te komen.

Ik ben zo’n assertieve vrouw en werkte lang met mannen die mijn respect en waardering hebben. Nochtans bleef ik vaak in stomme verbazing achter na een opmerking (over uiterlijk), handeling (salaris) of briefje. Ook kan de verhouding hiërarchisch zijn waardoor er geen ruimte is voor assertiviteit. Het is vast niet altijd seksistisch bedoeld, maar daar leidt het wel toe bij herhaling. Daar is deze aandacht in de krant goed voor.

José Komen, Amsterdam

Legalisering drugs I

Politicoloog Joost Smiers pleit voor het uit de strafwet halen van alle drugs. Ik wil niet zeuren maar dit pleidooi is al te vinden in de in december 1984 verschenen nota ‘Een gebruik is geen misdrijf’ van de Werkgroep drugs van D’66 Amsterdam, bestaande uit J. de Bussy, R. Houwink, B. Oranje, R.J. Sielcken, C. Spruitenburg en ondergetekende.

De nota werd kort daarna bij de gemeenteraad van Amsterdam ingediend door voormalig D’66-wethouder Rick ten Have en diende vervolgens als vertrekpunt voor een landelijke werkgroep drugs van D’66 die toen de nota ‘Kiezen tussen kwaden’ produceerde. Waarmee vervolgens door toenmalig D’66-Kamerlid Gerrit Jan Wolffensperger, die onder meer justitie in zijn portefeuille had, niets is gedaan – wat ik hem persoonlijk altijd kwalijk heb genomen.



Wouter van Oorschot, Amsterdam

Legalisering drugs II

Politicoloog Joost Smiers bepleit het legaliseren van alle drugs. Het leidt immers tot een veiliger samenleving. Dat wil ik nog wel geloven. Wat ik in het betoog van Smiers ­– en andere pleitbezorgers van volledige legalisering – echter mis, is aandacht voor het aspect volksgezondheid.

Gaat het over drugs, dan gaat het alleen maar over veiligheid, overlast en criminaliteit. Nooit (meer) over de moeder die haar zoon ten gronde ziet gaan ten gevolge van een verslaving aan heroïne. Dat steekt. En is op zijn zachtst gezegd een onevenwichtige en onvolledige benadering van het probleem.

Job van Amerongen, Amsterdam

DNB

Klaas Knot van De Nederlandse Bank (DNB) zegt ‘dit gaat een keer helemaal mis’ omdat de mensen zich steeds dieper in de schulden steken voor een huis en steeds risicovoller beleggen omdat de rente zo laag is.

Zijn oplossing is ons te waarschuwen en om fiscale aanpassingen voor te stellen. Misschien eerst eens in de spiegel kijken en naar de rol van centrale bankiers als DNB die de rente zo laag houden?

Peter Fransman, Rotterdam