Opinie: ‘Asscher is de verkeerde verkenner voor Amsterdam’

Lodewijk Asscher in zijn tijd als PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Beeld ANP / ANP

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen was historisch laag, slechts 46 procent van de Amsterdammers. Algemeen wordt aangenomen dat dit komt door een laag vertrouwen in de politiek. Dit wordt bevestigd door een opinieonderzoek van Ipsos: niet-stemmers hebben minder vertrouwen in de gemeentelijke en landelijke politiek dan mensen die wel naar de stembus gingen.

Dat vertrouwen is voor een belangrijk deel geschaad door de toeslagenaffaire. In de toeslagenaffaire keerde de overheid zich tegen haar eigen burgers. Het ambtenarenapparaat werd gebruikt om mensen kapot te maken.Lodewijk Asscher was in het kabinet-Rutte II vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In die rol was hij medeverantwoordelijk voor de affaire met de kinderopvangtoeslag. Tienduizenden ouders moesten ten onrechte grote sommen geld terugbetalen, waardoor velen van hen in grote financiële problemen kwamen. Deze problemen zijn vaak nog niet opgelost.

Gefaald

Je kan zonder meer stellen dat Asscher als bestuurder gefaald heeft en dat hij geen functie meer in het openbaar bestuur zou moeten bekleden. Daar is tegenin te brengen dat hij als enige bestuurder enige vorm van zelfbewustzijn heeft getoond, en dat hij daarom wellicht een nieuwe kans verdient. Hij heeft zich teruggetrokken als lijsttrekker en dat siert hem.

Alleen, een week voor Asscher aftrad, zei hij nog dat hij juist geschikt zou zijn om op te komen voor de toeslagouders omdat hij met zijn ervaring bij Sociale Zaken de materie als geen ander zou kennen. Met andere woorden, dat zelfbewustzijn was afgedwongen door kritische PvdA-leden, het kwam niet uit zichzelf.

Ook kun je zeggen dat de functie van verkenner een heel andere is dan de functie van bestuurder. Dat gaat eraan voorbij dat Marjolein Moorman Asscher mede heeft gevraagd wegens zijn bestuurlijke ervaring! Zij zei daarover: “Lodewijk heeft veel bestuurlijke ervaring. Ik ben daarom blij dat hij dit op zo’n korte termijn wil gaan doen.” Dat die bestuurlijke ervaring desastreus heeft uitgepakt voor tienduizenden mensen, doet er kennelijk niet toe.

Publiek baantje

Het beeld dat hieruit naar voren komt, is dat het in de politiek niet uitmaakt wat je doet. Je kunt het nog zo verbruien, er staat zo weer een publiek baantje voor je klaar. En dat is niet goed voor het vertrouwen in het openbaar bestuur.

Concluderend: Amsterdam zou een andere verkenner moeten aanstellen dan Lodewijk Asscher, omdat hij medeverantwoordelijk was voor de toeslagenaffaire. Hij heeft als zodanig aangetoond niet geschikt te zijn voor het bestuur. Hem nu weer een publieke taak geven, schaadt het vertrouwen in de politiek.

Mark Opfer, Amsterdam