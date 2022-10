Opinie: ‘Aspirant-leraar geeft er snel de brui aan, en terecht’

De leerprestaties verslechteren en het lerarentekort loopt op. Beeld ANP

Met grote belangstelling heb ik het artikel ‘Onderwijs krijgt steeds meer geld én nog lossen de problemen niet op’ gelezen. Raounak Khaddari schrijft dat er al jaren steeds meer geld gaat naar het onderwijs en dat dat dus kennelijk niet de oplossing is, want de leerprestaties verslechteren en het lerarentekort loopt alleen maar op. Sterker nog, menig nieuwe leraar stopt er al na drie jaar mee. Mijn grote vraag is: waar wordt al dat geld eigenlijk aan uitgegeven? Wie is er beter van geworden? In ieder geval niet de leraren en leerlingen!

Het ligt niet aan de leraren

Even voorstellen: ik ben een leraar in opleiding, deeltijdstudent leraar Duits aan de HvA. Inmiddels in het vierde jaar, de eindstreep is in zicht en toch overweeg ik om er maar mee te stoppen. Zonde, zou je zeggen, maar ik kan het bijna niet meer opbrengen en er zijn mij al vele medestudenten voorgegaan.

Hoe dat komt? Ik was drie jaar geleden toch zo enthousiast aan deze studie begonnen? Er zou een groot lerarentekort dreigen, vooral voor Duits. Het leek me een hele leuke uitdaging hier wat aan te doen. En dan nu besluiten om de opleiding te staken? En met mij dus vele anderen?

Het ligt niet aan de leraren, zij proberen met veel enthousiasme ons weer te enthousiasmeren. Maar het systeem zit zo muurvast in voorschriften en eisen, het is totaal niet flexibel en laat geen enkele ruimte voor eigen initiatieven en creatieve oplossingen. De leraren kunnen ons alleen maar beoordelen aan de hand van strakke beoordelingslijsten die afgevinkt moeten worden; mis je een vinkje, sorry, maar dan voldoet het dus niet! Als je geluk hebt, kun je het in de herkansing nog aanvullen en anders maar weer helemaal opnieuw beginnen.

Je krijgt als aankomend leraar meerdere beroepsopdrachten, waarvan alleen al het begrijpen een hels karwei is, die vervolgens aangevuld moet worden met een enorme hoeveelheid aan bewijzen, verantwoordingen en andere materialen om al je vinkjes te bemachtigen. Het is het afhandelen van een reeks tijdverspillende voorwaarden waar je helemaal akelig van wordt.

En dan de stages. Ik had het geluk dat ik in mijn derde jaar op een hele opleidingsvriendelijke school terechtkwam. Op het Geert Groote College werd ik heel goed begeleid – ook daar lag het absoluut niet aan de leraren en de schoolopleider, integendeel! Maar de praktijk is weerbarstig: overvolle klassen, dertig leerlingen en allemaal hebben ze wel iets. Van lesgeven komt het bijna niet, het klassenmanagement is veruit het belangrijkste. Ook hier speelt het systeem een hele grote rol: alles moet voldoen aan eisen, voorschriften en lijstjes. Kortom: Tijdgebrek, te volle klassen, te veel protocol.

Geef een leraar de ruimte

Ik denk dat geld wel degelijk verschil kan maken, als het maar aan de goede dingen wordt uitgegeven. Tot nog toe gebeurt dat niet. Verder zou het inperken van de uitstroom al in de lerarenopleiding moeten beginnen. Het zou enorm helpen als de leraar weer wat meer ruimte zou krijgen voor het vormgeven van z’n vak.

Met de continu veranderende regelgeving, toetsmodellen en andere protocollen hebben ze het vak van leraar enorm genivelleerd. Doel hiervan was om de kwaliteit te garanderen en uitschieters naar beneden te voorkomen. Bijkomend gevolg is dat alle bijzondere, inspirerende leraren en aspirant-leraren (de uitschieters naar boven) door de overload aan onzinnige protocollen en grote werklast worden ontmoedigd om zichzelf boven het gemiddelde te ontwikkelen en het verschil te maken.

Dat toekomstige leraren de opleiding toch afronden, getuigt van een enorme wilskracht en doorzettingsvermogen, petje af! Dat ze er vervolgens na drie jaar werken in het veld alsnog schoon genoeg van hebben en afzwaaien, verbaast me niet; je wordt als leraar-in-opleiding al murw gemaakt en opgebrand. Er is echt iets goed mis in het onderwijs en dat begint al bij hoe de leraren worden opgeleid.

Yullan Oosterhof, vierdejaars student leraar Duits aan de HvA