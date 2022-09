Opinie: ‘Asiel moet niet aan rechts overgelaten worden’

Asielzoekers bij de hulppost van Artsen zonder Grenzen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hulporganisaties die normaal in conflictgebieden en ontwikkelingslanden werken, schoten te hulp. Beeld Vincent Jannink/ANP

Het asieldebat in Nederland wordt al jaren gedomineerd door (populistisch) rechtse geluiden. Grenzen moeten dicht, er moet bezuinigd worden op de opvang van vluchtelingen en ‘medemenselijkheid’ is een vies woord.

Dit heeft het asielbeleid over de jaren naar rechts geduwd. Maar de huidige asielopvangcrisis laat zien dat dit averechts heeft gewerkt. Alle analyses tonen aan dat deze huidige crisis niet per se is ontstaan door een significante verhoging van het aantal asielaanvragen, maar eerder door wanbeleid en bezuinigingen over de jaren heen.

Nederland snakt naar oplossingen en progressieve partijen zouden deze oplossingen kunnen leveren. Echter moeten zij dan wel inhaken op het bestaande draagvlak en het asieldebat niet aan rechts overlaten, maar met overtuiging naar zich toetrekken.

Problemen in de asielketen

De afgelopen weken hebben we onvoorstelbare beelden langs zien komen vanuit Ter Apel. Zo’n 700 mensen moesten buiten slapen, een baby overleed in de opvang en Artsen Zonder Grenzen was genoodzaakt te hulp schieten.

Als mensen de geluiden van de rechterkant van het politieke spectrum moeten geloven, lijkt dit een plotse crisis die is veroorzaakt door een gigantische asielinstroom. Dit klopt niet: de asielinstroom is dit jaar beduidend lager dan in crisisjaren als 2015. Dit is een crisis waar al jaren voor gewaarschuwd wordt door organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en het COA. Er is na de vluchtelingencrisis van 2015 te veel bezuinigd op asielopvang en daar zien we nu de effecten van.

Dit komt grotendeels door de verruwing van het asieldebat. Met de opkomst van partijen als de PVV, FVD en JA21 en het feit dat partijen als de VVD denken dat zij zich moeten meten aan deze partijen, zijn investeringen in ons asielsysteem uit den boze geworden. Progressieve partijen lijken het moeilijk te vinden om zich uit te spreken — vooral tijdens verkiezingen — in een verstoord publiek debat dat wordt gedomineerd door (populistisch) rechts.

Draagvlak

Maar is het wel een terechte analyse dat een progressieve stem weinig te zoeken heeft in het asieldebat, behalve als zij een conservatief verhaal neerzet? Het lijkt er namelijk op dat er voor goede asielopvang gewoon draagvlak is. In een recente peiling geeft 61 procent van de Nederlanders aan dat zij in principe voor het opvangen van vluchtelingen zijn. Dat is bijvoorbeeld ook zichtbaar in de massale steun voor vluchtelingen toen Oekraïne werd binnengevallen.

Er is juist ruimte in het draagvlak om te pleiten voor goede asielopvang. Progressief Nederland laat het vaak na om in te gaan op expliciete oplossingen voor de maatschappelijke zorgen rond asiel. Pleiten voor betere en kleinschaligere opvang in meer gemeenten en structurele middelen voor het COA en de IND zouden de zorgen rondom bijvoorbeeld overlast in Ter Apel al voor een groot deel aanpakken. Het klopt dat hier een investering voor nodig is, maar mensen zullen het verschil in de samenleving merken.

Nieuwe progressieve visie

Progressieve partijen moeten niet alleen hun mond opendoen als de volgende crisis voor de deur staat, maar ook een nieuwe progressieve visie durven neerzetten tijdens de verkiezingen. In plaats van te flirten met een conservatievere koers op het gebied van asiel, is het juist nodig om vol te kiezen voor een narratief dat de midden- en arbeidersklassen met nieuwkomers verenigt.

Een progressief verhaal dat de blaam voor problemen in de samenleving weghaalt bij nieuwkomers, maar eerder wijst naar kansen- en vermogensongelijkheid.

Dit kabinet is het eerste kabinet in jaren dat investeert in asielopvang, maar dit is nog niet genoeg voor een structurele oplossing. Asiel moet niet aan rechts overgelaten worden en mist al jaren een duidelijk progressieve stem. Steek bijvoorbeeld eens je hand op voor het staatssecretariaat voor asiel, wat sinds 2010 al in handen is van de VVD. Het is een moeilijke post maar wel eentje waar je kan opstaan voor de meest kwetsbaren op aarde. Als progressief Nederland niet een duidelijk standpunt in het asieldebat inneemt, zullen mensen juist naar populistisch rechts blijven lopen en zal het asieldebat ook de komende decennia gedomineerd worden door een conservatief narratief.