Opinie: ‘Annabel Nanninga moet afstand nemen van haar abjecte uitspraken’

Annabel Nanninga moet afstand nemen van haar abjecte uitspraken

Onlangs heeft Joost Eerdmans van JA21 in een uitgebreid interview in een landelijk dagblad aangegeven dat hij afstand neemt van het discriminerende en islamofobe gedachtegoed van zijn collega Geert Wilders. Hij stelt dat JA21 een fatsoenlijk rechtse partij is zonder verachtelijke denkbeelden.

Voorman Eerdmans vormt een politiek koppel met voorvrouw Annabel Nanninga. In het onlangs in de Nexusbundel 87 verschenen essay van Chaja Polak lees ik dat Nanninga haar volgende tweets als grappig bestempeld: ‘Illegalen en dobbernegers: we zijn te beschaafd dus zij blijven komen’, ‘Dodenherdenking is mijn lievelingsdag’, ‘Mein Kampf: je leest 6 bladzijden en je hebt meteen zin Joden te vergassen.’ Zij beroept zich op de vrijheid van meningsuiting.

Met medeboegbeeld Nanninga kan JA21 niet als een fatsoenlijke rechtse partij worden geafficheerd. Joost, neem stelling. Voor de geloofwaardigheid van JA21 dient Annabel per direct in het openbaar afstand te nemen van haar abjecte uitspraken. Overigens zal ik op 16 maart geen stem op deze partij uitbrengen.

Nico Zonneveld, Amsterdam

Soundos El Ahmadi klaagt over de macht van witte heteromannen, maar ze heeft ongelijk

Voor de zoveelste keer beklaagt comedian Soundos El Ahmadi zich erover (Het Parool van zaterdag) dat ze niet in de Kleine Komedie en niet in Carré staat, want, zegt ze: “Het zijn machtspelletjes met impresariaten en witte heteromannen, die vinden dat zij kunnen bepalen wat kwaliteit is.” Even een lijstje directeuren uit mijn directe omgeving:

Kleine Komedie: Jörgen Tjon A Fong, Carré: Madeleine van der Zwaan, Melkweg: Laura Vogelsang, Internationaal Theater Amsterdam: Margreet Wieringa, Stadschouwburg Amstelveen: Dianne Zuidema, Theater De Liefde: Mylou Frencken/Annemarie Waterhout, Johan Cruijff Arena: Tanja Dik, Bunker Theaterzaken: Helga Voets, Bos Theaterproducties: Inge Bos, Betty Asfalt: Paul Haenen en Dammie van Geest.

Inderdaad, allemaal witte heteromannen!

Jack Spijkerman, Amsterdam

Hoe zullen vissen het lawaai van de pont ervaren?

Zes dagen per week zwem ik in alle vroegte in het IJ, op veilige afstand van het voorbijvarende scheepsverkeer. Zij hebben geen last van mij en ik niet van hen. Anders is dit voor de elektrische pontveren. Zelfs met oordoppen in is het geluid dat deze veren maken zo beangstigend luid en indringend dat ik zelfs na jaren nog steeds verschrikt opkijk om te zien of het veer plotseling toch op ramkoers ligt. Zoals altijd vaart het op veilige afstand voorbij. Opgelucht kan ik mijn borstcrawl weer voortzetten, maar gerust blijf ik er niet op.

Hoe zullen de vissen het ervaren? Zullen die, net zoals ik, niet aan het geluid kunnen wennen? Dat het Gemeentelijk Vervoerbedrijf haar ‘carbon footprint’ wil terugdringen juich ik alleen maar toe. Maar als daarmee voor de natuur een nieuw probleem wordt geschapen, dan is een nader onderzoek en een heroverweging van het goedbedoelde voornemen op zijn plaats.

Lodewijk Zweers, Amsterdam