Opinie: ‘Amsterdams woonbeleid vergroot de tweedeling in de stad’

Woningen in Amsteldorp in Amsterdam. Middeninkomens zijn slechter af op de woningmarkt door het Amsterdamse woonbeleid, vindt Myron von Gerhardt. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Het aandeel middeninkomens in Amsterdam is geslonken naar een luttele 17 procent. Het is het gevolg van de onbalans op de Amsterdamse woningmarkt. Het stadsbestuur bestaande uit PvdA, GroenLinks en D66 constateert dan ook terecht in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV): ‘Amsterdam bestaat in toenemende mate uit woningen die óf tot het sociale huursegment behoren óf tot het dure koop- of huursegment. Er zijn duidelijk twee toppen te zien bij de laagste inkomens en de hoogste inkomens.’

Eindelijk erkent het linkse stadsbestuur wat de Amsterdamse VVD al jaren betoogt: Amsterdam dreigt een stad te worden voor rijk en arm met niets ertussenin. Eenverdieners met een brutojaarinkomen tussen de 41.000 en 56.500 euro en huishoudens met een brutojaarinkomen tussen de 45.000 en 75.000 euro komen er niet meer tussen.

Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Het ideaal van een gemengde stad met onderliggende sociale cohesie komt erdoor onder druk te staan, maar bovenal zorgt het ervoor dat cruciale vacatures in de stad steeds moeilijker vervuld zullen kunnen worden. Een startende fulltime leraar (met een brutojaarsalaris van 36.000 euro) en een startende fulltimepolitieagent (26.600 euro) verdienen samen namelijk al ruim te veel voor een sociale huurwoning. Een middensegment voor huurwoningen is dus hard nodig.

Personeelstekorten

Zonder voldoende huizen voor middeninkomens zullen scholen moeite houden met het vinden van leraren, ziekenhuizen met het vinden van verpleegkundigen en is het aantrekken van politieagenten een ware uitdaging. Het is daarom teleurstellend dat het college van burgemeester en wethouders wel het probleem benoemt dat er te weinig huizen zijn voor middeninkomens, maar vervolgens niet met de juiste oplossingen komt. Ik noem drie voorbeelden.

Het Amsterdamse stadsbestuur stelt voor huurwoningen in het middensegment met voorrang toe te wijzen aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Dat klinkt als een sympathieke maatregel die de doorstroom bevordert, er komen dan immers ook meer sociale huurwoningen vrij.

In de praktijk betekent het echter dat middeninkomens nog slechter af zijn. Zij maken op dit moment veelal geen kans een woning te kopen en als zij straks ook niet in een sociale huurwoning wonen omdat zij daar te veel voor verdienen, gaan ook de middenhuurwoningen aan hun neus voorbij doordat zij geen voorrang krijgen. Zij vallen dan écht tussen wal en schip.

Sociale huurwoning kopen

Ten tweede wil wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting, GroenLinks) het niet mogelijk maken voor zittende bewoners om hun sociale huurwoning te kopen. Een gemiste kans. Door huidige bewoners van een sociale huurwoning toe te staan hun woning te kopen, gaan er namelijk drie partijen op vooruit: de bewoner doordat die in staat wordt gesteld vermogen op te bouwen, de woningcorporatie doordat die geld ontvangt wat ze kan gebruiken voor broodnodige verduurzaming van andere huizen of voor het bijbouwen van woningen en de woningzoekenden doordat de verkoop van één sociale huurwoning gemiddeld leidt tot het bijbouwen van meer dan één sociale huurwoning. Regulering voorkomt deze win-win-winsituatie.

Ten derde ontbreekt in de plannen beleid voor doorstroming van ouderen uit koophuizen. Door ouderen te verleiden hun veelal te grote koopwoning om te ruilen voor een ouderenwoning, kan namelijk een grote verhuisketen op gang komen: in de grote woning kan een gezin, het gezin laat een starterswoning achter en doordat de starters doorstromen, komen er studentenwoningen vrij.

Voorkeur voor huurders

Het is dan ook zonde dat de gemeente geen praktische en persoonlijke begeleiding biedt aan ouderen die wel uit hun koophuis zouden willen verhuizen, maar dit nu te spannend of te ingewikkeld vinden. Voor ouderen in een huurhuis doet de gemeente dit al wel. Een ideologisch linkse voorkeur voor huurders ten opzichte van kopers mag het oplossen van de woningnood niet in de weg zitten. Met de vergrijzing wordt dit bovendien alleen maar urgenter.

Behalve op de inhoud is ook op het proces rond de totstandkoming van de Aanpak Volkshuisvesting veel af te dingen. Zo was maar liefst 71 procent van de mensen die hun mening hebben geuit ouder dan 55 jaar en was slechts 4 procent van de insprekers jonger dan 28 jaar. Dat leidt vanzelfsprekend tot een verkeerde belangenafweging. Bovenal lijken de plannen van het Amsterdamse stadsbestuur een klassiek voorbeeld van goede bedoelingen die in de praktijk de tweedeling in onze stad alleen maar zullen vergroten.

Myron von Gerhardt, VVD-gemeenteraadslid in Amsterdam.

