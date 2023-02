Opinie: ‘Amsterdams horecapersoneel slecht? Ook de gast is veeleisend geworden’

Café De Klepel. Beeld Charlotte Odijk

Lieve bediening

Hoogst verbaasd hing mijn zusje op na een reservering bij Café De Klepel. “Ze waren zó aardig, ik snap er niks van.” We hebben inmiddels standaard lage verwachtingen als we plannen maken om uiteten te gaan in Amsterdam. We hanteren de vuistregel: hoe hipper de tent, hoe kleiner de porties en hoe arroganter het personeel. En ja, we weten dat de horeca met personeelstekorten kampt en daarom zien we heus wat door de vingers, maar dat is toch écht anders dan een glas wijn van 9 euro ingeschonken krijgen terwijl de bediening je geen blik waardig keurt. Goed personeel maakt het eten lekkerder en geeft een avond kleur, onaardige bediening laat de rekening duurder lijken en geeft een zure nasmaak. Vol verrukking fietsten we na een heerlijke avond bij De Klepel naar huis. We hadden een fortuin afgerekend, maar ook een heerlijke avond met lieve bediening gehad. Het was het waard.

Charlotte Klein, Amsterdam

Dikke voldoende

Zoals zo vaak ligt de waarheid bij deze kwestie ongetwijfeld ergens in het midden. De kritiek van de brievenschrijver is gebaseerd op persoonlijke ervaring en komt echt niet uit de lucht vallen.

Maar vaak wordt er geen rekening gehouden met de uitdagingen waar horecaondernemers mee te maken hebben. Daardoor krijgt de kritiek voor mij toch een hoog ‘de beste stuurlui staan aan wal’-gehalte.

Voor mij is een ding zeker: als de Amsterdamse horeca de afgelopen periode hetzelfde service- en prijsniveau had geleverd als grote winstgevende bedrijven zoals ING, Ahold, Heineken, Shell en Vattenfall was echt niemand meer in onze kroegen en restaurants gaan zitten. En als ik deze vrijdagavond om me heen kijk en de volle zaken en Amsterdamse gezelligheid zie, dan kan ik de Amsterdamse horeca alleen maar een hele dikke voldoende geven.

Guido de Bruijn, Oprichter restaurant De Japanner

Genoeg goede plekken

Er zijn heel wat zaken die sinds covid achteruit zijn gegaan. Maar als je een gesprek durft te beginnen, merk je dat er vaak een goede reden is voor het gedrag van personeel. Dus mag je als gast ook wat meer meegaand zijn postcovid.

Daarnaast zijn er ook genoeg plekken waar alles wel op orde is, zoals het fantastische The Cottage of Hotel Jakarta.

Luuk Schopenhouer, Amsterdam

Bizar uurtarief

We zijn een familiebedrijf met verschillende horecazaken in Amsterdam en we gaan zelf ook graag uiteten in onze eigen stad.

De werkdruk ligt al enige tijd zeer hoog omdat ook we kampen met een personeelstekort. Het rooster is erg krap waardoor iedereen zich een extra slag in de rondte werkt. Maar ook de gast is veranderd en veeleisend geworden. Ook de online recensies die te pas en te onpas hun weg naar ons vinden, geven stress. In mijn ogen is het een mix van verschillende ingrediënten die de sfeer bepaalt.

We moeten vaak met onervaren personeel werken omdat er gewoon geen andere optie is. Met zzp’ers die zich per dag voor een bizar uurtarief aanbieden, willen we niet werken.

Laura Peters, Amsterdam