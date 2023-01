Opinie: ‘Amsterdam wil de wooncrisis aanpakken, maar zolang het krakers op straat gooit lijkt dat een utopie’

Beeld Vincent Spiering

Nieuwe buren

Vanmorgen begon ik ontspannen aan een thuiswerkdag toen ik stemmen op straat hoorde. Tot mijn verbazing bleek het aan de overkant van mijn woning liggende pand bezet door een groepje jonge krakers. Na meer dan vier jaar staren naar lege ruimtes was dit een aangenaam gezicht. Dat gevoel werd breed gedeeld in de buurt en de nieuwkomers werden hartelijk ontvangen met een kop thee en een bemoedigend woord.

De kennismaking was echter geen lang leven beschoren, want in no time stond ons kleine straatje vol blauw. Met een lachwekkende overmacht en tenenkrommende agressie werd de boel – ondanks aantoonbare huisvrede - schoongeveegd. Vragen van geschokte buurtbewoners bleken voor deze communicatief beperkte eenheid wat te ingewikkeld, waarna even later de zelfvoldane pandeigenaar dichterbij bleek te wonen dan zijn ontbrekende bestemmingsplan deed vermoeden. Amsterdam zegt de wooncrisis te willen aanpakken, maar zolang het de perverse uitwassen van het systeem met hand en tand verdedigt lijkt dat een utopie.

Wouter Koster, Amsterdam

Dit kan anders opgelost worden

Wederom blijkt de gemeente Amsterdam niet adequaat gereageerd te hebben na meldingen van grensoverschrijdend gedrag, deze keer van de inmiddels oud-stadsarcheoloog Jerzy Gawronski, en kennelijk niets geleerd te hebben van een precedent met oud-wethouder Laurens Ivens. Hierdoor is niet serieus genoeg gehoor gegeven aan de klachten van de (oud-)medewerkers van het Bureau Monumenten en Archeologie.

En nu dat niet meer kan, aangezien Gawronski inmiddels met pensioen is, heeft de gemeente in een poging dat verzuim alsnog goed te maken besloten de integrale oplage van het boek Onder de Amstel, waaraan de getroffenen nota bene zelf hebben meegewerkt, te vernietigen, en onder hoge tijdsdruk een gewijzigde herdruk te laten maken, een karwei waarvan ik weinig heil verwacht.

Hiermee spoelt de gemeente naast 4000 boeken ook 150.000 euro door het afvoerputje, niet bepaald duurzaam, terwijl het geld elders in de stad zeer goed gebruikt kan worden. Stop de shredder! De zaak valt mijns inziens als volgt op te lossen. Plak een door burgemeester Halsema geschreven addendum in het boek, waarin zij haar excuses voor de gang van zaken aan de medewerkers van het BMA aanbiedt en hun alle lof toezwaait voor hun aandeel in de totstandkoming van het boek. En voorzie het omslag (boeken hebben geen kaft, foei!) van een nieuwe stofomslag, waarop ook de medewerkers van het bureau vermeld staan.

Menno Hooft, Amsterdam

Koran verscheuren

De Nederlandse ambassadeur in Turkije moest zich verantwoorden omdat iemand van Pegida bij de Tweede Kamer wat bladzijden uit een koran heeft verscheurd (verbranden was niet toegestaan). Maar als je naar het Midden-Oosten reist, krijg je het advies om geen bijbel mee te nemen. In landen als Saoedi-Arabië verscheuren douanebeambten je bijbel namelijk publiekelijk. Je kunt behoorlijk in de problemen komen als je in dergelijke landen überhaupt een bijbel bezit. En dan wordt hier zo spastisch gedaan over het verscheuren van een koran? Hypocrisie ten top!

Kenneth Goedwil, Amsterdam