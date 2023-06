Opinie: ‘Amsterdam vaart beter zonder cruiseschepen’

Cruiseschiptoerisme past niet binnen de duurzame ambities van Amsterdam, vinden Ilana Rooderkerk en Rob Hofland (D66 Amsterdam). Beeld Marc Driessen

Amsterdam krijgt, na de stille coronajaren, weer bijna dagelijks bezoek van cruiseschepen. Deze varende flatgebouwen meren aan bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA), net ten oosten van het Centraal Station. Bezoekers doen onze stad aan vanwege het imago van Amsterdam als vrije stad. Een vrije stad betekent echter óók een stad die duurzaam is voor toekomstige generaties. Daarom is het de hoogste tijd om afscheid te nemen van deze cruiseschipterminal.

Een cruiseschip vaart op bunkerolie, een zeer laagwaardige brandstof die veel weg heeft van ‘vloeibaar asfalt’, en is hierdoor zeer vervuilend. Ter illustratie: ’s werelds grootste cruiseschiprederij Carnival, met 91 cruiseschepen, veroorzaakt per jaar net zoveel luchtvervuiling als bijna alle 260 miljoen personenauto’s in Europa. Desastreus voor het klimaat en een welverdiende plek in de eregalerij voor megavervuilers.

Ook de milieu-impact van cruiseschepen in Amsterdam is groot, dit is onderzocht door TNO in samenwerking met de Amsterdamse haven. Wat blijkt; cruiseschepen zijn jaarlijks goed voor 7 procent van alle CO 2 -uitstoot van de stad. Van de totale stikstofuitstoot van cruiseschepen en het Amsterdamse wegverkeer samen, is de bijdrage van cruiseschepen 61 procent en dat van het Amsterdamse wegverkeer 39 procent. Het is duidelijk: het cruiseschiptoerisme past niet binnen de duurzame ambities van Amsterdam.

Klaar met massatoerisme

De verwachting is dat het wereldwijde toerisme de komende jaren enkel gaat toenemen, met een wereldwijd recordjaar van cruisetoeristen. Dat terwijl massatoerisme de leefbaarheid van Amsterdam onder druk zet. De Amsterdammer heeft, in het volksinitiatief ‘Amsterdam heeft een keuze’, duidelijk gemaakt klaar te zijn met de uitwassen van toerisme en meer balans te willen in de stad.

Het past binnen deze visie om kritisch te kijken naar de cruiseschepen die Amsterdam bezoeken, want de cruisepassagier is bij uitstek een voorbeeld van een toerist waar de stad weinig baat bij heeft. Omdat zij, als een soort sprinkhanenplaag, in één keer de binnenstad intrekken, met de daarbij horende overlast. Zoals burgemeester Halsema aangaf hebben de toeristen weinig tijd voor musea, maar bezoeken ze wel het red light district. De lokale economie profiteert, naast liggeld en toeristenbelasting, nauwelijks van het flitsbezoek. Het voordeel is voor de overwegend internationale cruisemaatschappijen.

Bedreiging voor gezondheid

Het verplaatsen van de cruiseschipterminal naar de Coenhaven, in het Westelijk Havengebied, is geen optie. We zijn immers van plan om Haven-Stad te bouwen, en hierbij is het Coenhavengebied aangewezen als nieuw woongebied. Het aanleggen van een cruiseschipterminal naast een woonwijk is een directe bedreiging voor de gezondheid van Amsterdammers. Om nog maar te zwijgen over het feit dat een van de geschikte locaties voor een brug over het IJ door de huidige terminal wordt belemmerd.

Bij een op de vijf kinderen wordt astma veroorzaakt door luchtvervuiling. En de dagelijkse luchtvervuiling van één cruiseschip in de haven staat gelijk aan 31.000 vrachtwagens die een ronde op de Ring rijden, volgt uit onderzoek van onderzoeksbureau CE Delft. Het aanleggen van walstroom in de nieuwe haven, zodat een cruiseschip de motoren uit kan zetten, ondervangt dit risico niet. Want nog maar een klein gedeelte van de wereldwijde cruisevloot is geschikt voor walstroom.

Een cruiseschipterminal binnen de stadsgrenzen zet de leefbaarheid onder druk, is zeer vervuilend, en belemmert de groeiontwikkeling van de stad. Laten we de Passenger Terminal Amsterdam in het hart van onze stad nu heel snel een mooie nieuwe bestemming geven.

Ilana Rooderkerk, fractievoorzitter D66 Amsterdam en Rob Hofland, raadslid Klimaat D66 Amsterdam.