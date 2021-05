Opinie: ‘Amsterdam, stimuleer de terugkeer naar kantoor’

Het kantoor van Deloitte aan de Amsterdamse Zuidas. Beeld Robin Utrecht

De discussie over de versoepelingen van het coronaregime gaan tot nu toe vooral over bedrijven en organisaties in de horeca, retail, amusement en sport, maar nauwelijks over werk- of kantooromgevingen. Premier Rutte blijft vasthouden aan het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te werken.

Dat is opmerkelijk en onverstandig. Om te beginnen is de kans op besmetting met het coronavirus in thuisomgevingen groter dan in werkomgevingen, omdat de meeste werkgevers en aanbieders van flexibele werkplekken uitgebreide voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Maar daarnaast is de realiteit dat een meerderheid van de werkenden juist heel graag weer op kantoor is.

Thuiswerken is here to stay, maar zoals ook onderzoek van TNO laat zien: kantoren zijn steeds meer een ontmoetingsplek. Mensen willen er inspiratie opdoen, samenwerken en sociale contacten onderhouden. Mensen die al ruim een jaar thuiswerken, hunkeren naar kantoor. Dat Amsterdam en haar inwoners zeer te lijden hebben onder de pandemie behoeft geen toelichting. Maar zonder afbreuk te doen aan het belang van horeca en retail: het zijn juist professionele werkomgevingen die Amsterdam uit het economische dal kunnen laten klimmen.

Mensen komen niet alleen naar Amsterdam voor ontspanning en vermaak, maar juist om te werken. Voor buitenlandse zakenreizigers geldt dat binnenkort ook weer. Als Amsterdam wil concurreren met andere Europese steden moeten we dynamische, inspirerende kantoorgebieden hebben die voldoen aan internationale standaarden.

Helaas is er nu al kans op overmatige leegstand in verschillende kantoorgebieden. Amsterdam is een werkstad met een sterke focus op zakelijke dienstverlening. Voor het succes van horecaondernemingen, retailers, bioscopen en theaters, maar ook voor taxichauffeurs en schoonmakers, is de terugkeer van grote aantallen (internationale) professionals naar kantoren en werkgebieden cruciaal.

Laten we ons als publieke en private partijen tot doel stellen van kantoorlocaties zoals de Zuidas, Zuidoost en Sloterdijk weer succesvolle, levendige en aantrekkelijke werkomgevingen te maken. Coronaproof en klaar voor de toekomst. De gemeente zou professionals van binnen en buiten de stad kunnen aanmoedigen de kantoorparken en flexibele werkomgevingen weer op te zoeken.

Aan de kantooreigenaren, gebouwbeheerders en aanbieders van flexplekken de taak om de veilige en inspirerende omgeving te blijven bieden waar mensen graag willen zijn.

Michael Bouwens, Amsterdam