Opinie: ‘Amsterdam, stel paal en perk aan Uber’

Uberchauffeurs protesteren bij het hoofdkantoor in Amsterdam tegen de in hun ogen oneerlijke behandeling door het taxibedrijf. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Na wekenlange demonstraties van honderden taxichauffeurs in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Uber, bevestigde klokkenluider Mark McGann in de Tweede Kamer vorige week dat dit bedrijf illegaal en onethisch handelt. Dat leidt tot uitbuiting, gemangelde chauffeurs en gezinnen met schulden en betalingsachterstanden. Het is tijd dat Amsterdam als hoofdstad hier paal en perk aan stelt.

Naast de verhalen van McGann over belastingontwijking, corruptie en machtspolitiek horen we ook schrijnende verhalen van een groep van ongeveer 2000 chauffeurs, waarvan honderden zich inmiddels hebben gemeld bij vakbond FNV.

Chauffeurs wordt zonder enige vorm van bescherming hun inkomen ontnomen. Bij slechte recensies van klanten worden chauffeurs zonder wederhoor en pardon uit de app gegooid. Het hoofdkantoor van Uber is niet te bereiken en doet ook niets met de klachten. Zoals een van de chauffeurs zei: “Iedereen gaat op pad met angst. Elke dag kan je laatste dag zijn.”

Verleid

Jongeren worden misleid om te gaan werken als taxichauffeur met advertenties waarin Uber belooft dat je duizenden euro’s per maand kan verdienen, of verleid door influencers, betaald door de platforms, die pronken met inkomsten van 10.000 euro. Het resultaat: jonge, onervaren chauffeurs, die met gevaar voor eigen en andermans leven door de stad scheuren om maar aan dat beloofde inkomen te komen. Om vervolgens van een koude kermis thuis te komen wanneer blijkt dat wat ze uiteindelijk overhouden ver verwijderd is van de beloofde vetpot.

Want dat inkomen is verre van een leefbaar loon. Uberchauffeurs rijden ritten die zo weinig opleveren dat zij hun verzekering, leasecontract voor de auto en vaste lasten niet kunnen betalen. Ter vergelijking: het kilometertarief voor Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s) is wettelijk maximaal 2,65 euro. Voor Uberchauffeurs is dit slechts 0,60 euro. Dit zorgt ervoor dat chauffeurs soms wel 14 uur per dag of meer dan 60 uur per week moeten rijden om een inkomen waarvan ze nog maar net rond kunnen komen te verdienen.

Daarnaast maakt Uber gebruik van schijnconstructies. Zogeheten ‘fleetpartners’ kunnen op één taxivergunning twee tot wel tweehonderd auto’s door de stad laten rijden. Deze chauffeurs komen niet in beeld en werken vaak zwart. Bovendien zorgt deze groep voor onveilige verkeerssituaties in Amsterdam, omdat zij zo snel mogelijk zo veel mogelijk moeten verdienen om uit de kosten te komen. Rode stoplichten worden genegeerd, auto’s hangen van ducttape aan elkaar, en in ergere gevallen leidt het rijgedrag tot (dodelijke) slachtoffers.

Race to the bottom

De Amsterdamse taxibranche is terechtgekomen in een race to the bottom. Een zorgelijke ontwikkeling die niet alleen het aanzien van goede taxichauffeurs raakt, maar ook het aanzien van onze stad. De afgelopen jaren heeft de gemeente geprobeerd afspraken te maken met Uber via een zogenoemd ‘social charter’. Vrijwillige afspraken over veiligheid, inkomen en het delen van data die het bedrijf in handen heeft. Wat blijkt, Uber houdt zich niet aan deze afspraken en de gemeente staat met lege handen. Sterker nog, Uber gebruikt het charter als excuus om te laten zien dat het bedrijf goed samenwerkt met overheden, terwijl het afspraken zijn waar geen consequenties aan verbonden zijn.

Het is daarom hoog tijd voor actie. De taxi hoort bij onze stad. De gemeente moet alles op alles zetten om de bewegingsvrijheid van Uber (en vergelijkbare platformen als Bolt) te verminderen. Dat begint met lobbyen bij het Rijk voor het vergroten van onze bevoegdheden om hier ook echt wat aan te doen. Zodat we vervolgens kunnen inzetten op één auto per vergunning, het invoeren van een maximaal aantal vergunningen in de stad en het vaststellen van minimale en maximale ritprijzen. Denk ook aan het invoeren van een minimumleeftijd en een aantal jaar rijervaring, als voorwaarde voor het verkrijgen van een taxivergunning. Hiermee zorgen we voor een gezonde taximarkt, een leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs.

Zoals een Uberchauffeur het treffend zei: “Uber, doe normaal of rot op!”

Farley Asruf, gemeenteraadslid PvdA, Elisabeth IJmker, gemeenteraadslid GroenLinks, Süleyman Koyuncu, gemeenteraadslid Denk en Amrit Sewgobind, bestuurder FNV Platformwerk