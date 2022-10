Opinie: ‘Amsterdam-Noord wordt door het college in de steek gelaten’

Reizigers op de veerpont tussen Centraal Station en het NDSM-terrein in Noord. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Op 5 oktober jongstleden nam de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Noord unaniem een advies aan waarin het dagelijks bestuur werd opgeroepen om bij het college de noodzaak van de ‘sprong over het IJ’ duidelijk te maken. Uitgerekend de volgende ochtend moesten wij in deze krant lezen dat het college de hiervoor gereserveerde 135 miljoen aan andere zaken wil uitgeven. Wij zijn hier boos en teleurgesteld over en om eerlijk te zijn voelen we ons bestolen. Nooit eerder was Noord zo dicht bij de realisatie van de sprong over het IJ. Afgelopen decennia werden de plannen voor vaste oeververbindingen tussen Noord en Centrum keer op keer uit de ijskast gehaald en er weer terug ingezet. Dankzij dit college zijn we opnieuw terug bij af.

Vanuit de ambities woningbouw, autoluwe stad en duurzame mobiliteit is deze beslissing niet te begrijpen. Amsterdam heeft het stadsdeel Noord nodig om aan de woningbouwopgave te kunnen voldoen. Veruit de meeste huizen worden in Noord gebouwd. Deze ambitie moet samenvallen met passende investeringen in mobiliteit, precies zoals dat ook in het coalitieakkoord staat. In de plannen worden twintigduizend woningen bijgebouwd en is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen nodig zijn om de bestaande stad bereikbaar te houden en de geplande gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken (in verbinding met de regio).

Pleisters plakken

Met het opschalen van de capaciteit van de veren (zoals de gemeente voorstelt) zijn we niets meer dan pleisters aan het plakken en kijkt de gemeente alleen naar de korte termijn. Structurele oplossingen worden vooruitgeschoven. Terwijl je juist nú moet beginnen, als er over tien jaar een brug moet liggen. Willen we ook na 2030 veilig bereikbaar zijn, dan is haast geboden. In de tussentijd gaan de bouwplannen in Noord vol gas door.

Ziet het college dan niet dat, als het een autoluwe stad wil, we juist moeten investeren in deze broodnodige fiets- en ov-verbindingen? Doen we dat niet, dan slibt de ring A10 binnen de kortste keren dicht, simpelweg omdat er geen alternatief is. Vaste oeververbindingen zijn van cruciaal van belang voor Noord, en ook voor de rest van Amsterdam en de regio.

Wij begrijpen heel goed dat de financiële situatie van de stad weinig rooskleurig is en dat er dan pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Amsterdam zegt ook samen met het Rijk te kijken naar de prioritering van alle zogenaamde schaalspronginvesteringen, waarbij de projecten met de meeste winst en regiofunctie, prioriteit krijgen. Leg ons dan eens uit waarom het nu lijkt of de sprong over het IJ lager op de prioriteitenlijst staat dan Zuidasdok, het doortrekken van de Noord/Zuidlijn van station Zuid naar Hoofddorp en het doortrekken van de metrolijn van CS naar Sloterdijk.

Lobby

En dat terwijl het kabinet net heeft besloten dat Schiphol moet krimpen. Of zal het aan de lobby liggen vanuit de Zuidas en Schiphol, die veel minder sterk is vanuit Noord? Dit college zou ongelijk moeten investeren voor gelijke kansen. Maar in plaats daarvan haalt het geld weg uit Noord en reserveert het geld voor de Zuidasdok en verbindingen met Schiphol. Hiermee laat het een van de armste stadsdelen in de steek.

Nu al merken de bewoners van Noord dat het knelt. Wij nodigen het college uit een maand lang in Noord te komen wonen en aan den lijve te ondervinden wat Noordelingen, bezoekers en werknemers iedere dag meemaken. Wachtrijen tot op het fietspad en gedrang bij de veren zorgen voor gevaarlijke situaties. De disbalans tussen groei en mobiliteit is nu al zichtbaar en daarom hebben we zo snel mogelijk korte- en langetermijnoplossingen nodig. Na zoveel tijd en geld van de gemeente voor dit project en de snelle groei van Noord verwachten we dat het college en de raad de verantwoordelijk nemen en doen wat ze beloven in het coalitieakkoord. Dat is: woningbouw en infrastructuur moeten hand in hand gaan.

We willen dat het college zijn toezeggingen nakomt en zo snel mogelijk start met de realisatie van de sprong over het IJ. We moeten voorkomen dat we in 2030 dichtgeslibd zijn en Noord een eiland is geworden. Wij roepen de stad hierbij dan ook op om de vaste oeververbinding bovenaan de prioriteitenlijst te zetten in de voorjaarsnota. Wij leggen ons er in elk geval niet bij neer en blijven strijden voor een bereikbaar en leefbaar Noord.

Namens de PvdA-, GroenLinks- en D66-fracties van Amsterdam-Noord, stadsdeelcommissieleden Canan Uyar (PvdA), Wijbe Langeveld (GroenLinks) en Silke Tijkotte (D66).