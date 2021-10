Opinie: ‘Amsterdam-Noord is een natuurgebied, behandel het ook zo!’

‘In het Vliegenbos besef je tussen de glimwormen en nachtvlinders dat Noord nog altijd de donkerste nachten van de stad heeft.’ Beeld Het Parool

Bewoners van Amsterdam-Noord weten het allang: Noord is het groenste, meest levenskrachtige, soortenrijke en biodiverse landschap van Amsterdam. Het heeft meer verschillende soorten planten dan Nationaal Park Duinen van Texel, meer verschillende bomen dan Nationaal Park De Hoge Veluwe en een van de meest biodiverse wateren van Nederland. Het klinkt misschien gek, maar stadsdeel Noord is een natuurgebied. Dus, bewoners, bedrijven en bestuurders, behandel het ook zo. Dat is de enige manier om deze plek leefbaar en gezond te houden.

Amsterdam-Noord heeft uitgestrekte rietlanden, bossen, tuinen en meren. Wij, inwoners van Noord, worden getrakteerd op vogelconcerten, zoemende insectenzwermen, kikkerkoren en krekelgekakel. Over de Molenwijk vliegen duizenden trekvogelformaties. Vossen en straatkatten trekken door De Bongerd. Tussen de stoeptegels van de Vogelbuurt en langs de A10 bloeit en groeit van alles. Snorkelend en kanoënd in het Noorder IJplas en de Schellingwouderbreek zien we haviken, palingen en geelwangschildpadden. Oeverzwaluwen en ijsvogels huizen bij Overhoeks. In het Vliegenbos besef je tussen de glimwormen en nachtvlinders dat Noord nog altijd de donkerste nachten van de stad heeft.

Maar voor hoelang? De grootste verandering van Amsterdam vindt de komende jaren plaats in Noord. Het stadsdeel waar nu 100.000 mensen wonen, wordt met meer dan 50.000 woningen uitgebreid. Zolang er geen goede controle is op de uitvoering van richtlijnen en een juridische en politieke basis ontbreekt, zal de stadsnatuur het onderspit delven. Dat kunnen we ons niet permitteren in een tijd waarin soortenaantallen razendsnel afnemen.

Wij, inwoners van Noord, roepen Amsterdam-Noord uit tot natuurgebied. Noord is een leefgebied van miljarden wezentjes die kruipen, vliegen en bloeien, en met wie wij mensen samen de stad vormen.

Investeer daarom in tientallen jonge stadsecologen en een ombudsman voor stadsnatuur. Stop met bomenkap of zorg voor eerlijke en reële terugplant in jaarringen of volume. Maak de groennorm heilig voor ontwikkelaars en grondeigenaren. Verbied ‘sjoemelgroen’, het meetellen van daktuinen of plastic voetbalvelden als openbaar toegankelijke natuur. Investeer in verduurzaming van bestaande huurwoningen, velen in erbarmelijke staat. Verbind de binnenringse scheggen tot één ononderbroken stuk stadsnatuur.

Natuurinclusief bouwen is een fantastisch concept; laten we ook bouwen voor planten en dieren. Maak oppervlaktewater drinkbaar en bouw een uitbundig netwerk van rietlanden, visriffen en palingparken. Ontwikkel een concreet plan tegen lichtvervuiling. Duisternis is van levensbelang voor mensen en dieren. Kijk eens wat vaker door de ogen van een dier, een plant, een schimmel of korstmos. Hoe kijkt een egel naar een rotonde? Of een ringslang naar de Schellingwouderdijk?

Matthea de Jong (directeur Tolhuistuin) en Joost Janmaat (directeur Partizan Publik) namens tientallen organisaties in Amsterdam-Noord

Dit is een verkorte versie. De volledige tekst en de ondertekenaars vindt u hier.