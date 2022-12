Opinie: ‘Amsterdam moet zich weerbaarder maken tegen krachten die onze waarden op het spel zetten’

Campagnebijeenkomst van Forum voor Democratie in het Amsterdamse Westerpark, op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Beeld Remko de Waal/ANP

Europese samenwerking bekritiseren is makkelijker dan die omarmen en beter maken. Het Verdrag van Amsterdam, dat 25 jaar geleden werd gesloten, betekende een betekenisvolle stap in Europese overeenstemming over Europese waarden als vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid zoals we die vandaag de dag kennen.

Sindsdien zijn er een kwart eeuw lang politici geweest die zich permitteerden deze Europese samenwerking voor waardeloos te houden. Nu de vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid in Europa voelbaar onder druk staan kunnen we ons geen lichtzinnigheid meer veroorloven. Als we ze willen behouden voor de toekomst is er werk aan de winkel.

Reizen zonder paspoortcontroles, veilige opvang van vluchtelingen en internationale criminaliteit aanpakken. Zomaar enkele fundamentele vrijheden waarvan de basis in Amsterdam is gelegd. We mogen trots zijn dat dit verdrag is ontstaan in onze heldhaftige, barmhartige en vastberaden stad.

Verkwanselen

Ondertussen is euroscepsis een politiek verdienmodel geworden. Een van de partijen die er groot mee zijn geworden, Forum voor Democratie, verdedigt nog liever het Russische regime dan de Europese waarden uit het Verdrag van Amsterdam. Na een aanval van dictator Poetin op een vrije Europese democratie volgen pro-Russische pleidooien in de Amsterdamse gemeenteraad. Een schaamtelozere manier van openlijk Europese waarden verkwanselen is moeilijk denkbaar.

Amsterdam moet weerbaar zijn tegen krachten die onze Europese waarden op het spel zetten. In Oekraïne wordt de democratie hard geschonden door een autoritair regime van buitenaf. Hongarije en Polen perken de rechten van vrouwen, lhbtq’s en migranten in, en tegelijkertijd wordt de vrijheid van de media, academici en zelfs gerechtshoven onder druk gezet. Het gaat hier over de unie die onze vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid waarborgt.

Dat juist de EU ons helpt weerbaar te zijn, zagen we onlangs in de reactie van het Europees Hof van Justitie op precies deze schendingen in Polen en Hongarije. Toen deze twee landen juridische bezwaren indienden tegen het instrument dat de EU in staat stelt financiering in te houden als de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt, reageerde het Hof streng door aan te geven dat het op deze manier beschermen van de rechtsstaat is toegestaan op basis van EU-verdragen.

Daken vergroenen

Als EU werken 27 landen nu geruime tijd innig samen, we kunnen zelfs al spreken van gewenning. Amsterdammers genieten van de vrijheid en veiligheid en nog veel meer voelbare voordelen die Europa biedt, iets waar we ons misschien niet altijd bewust van zijn in het dagelijks leven.

Dat in Amsterdam Europees geld ervoor heeft gezorgd dat bijvoorbeeld de VU een vernieuwde campus kon realiseren, er daken kunnen worden vergroend met het Resilioprogramma en het GVB nieuwe trams en metro’s kon aanschaffen om ons Amsterdamse ov-netwerk te versterken, is bij velen niet bekend. We mogen vaker trots zijn op zulke successen.

Als we weerbaar willen zijn tegen lakse euroscepsis en krachten die onze vrijheden bedreigen is het belangrijk op te letten als die vrijheid onder druk staat. Het verhaal van mensen die persoonlijk hebben ondervonden dat de Europese democratische waarden in hun land onder druk staan, moet in Amsterdam luid klinken.

Nodig hen uit en bied hen een podium. Maak hen samen met Amsterdamse scholieren het middelpunt van de viering van het Verdrag van Amsterdam. Zo geven we de waarden uit het verdrag door aan de toekomst.

De lhbtq-activist uit Polen, de kritische journalist en de immigrant in Hongarije weten wat het is om vrijheid en veiligheid te verliezen. Die weten hoe deze waarden niet vanzelfsprekend zijn. De ontmoeting tussen hen en de Amsterdammers die deze waarden nu en in de toekomst zullen verdedigen is waardevol. Laten we 25 jaar na het sluiten van het Verdrag van Amsterdam de waarden in Amsterdam opnieuw op de kaart zetten.