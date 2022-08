Opinie: ‘Amsterdam moet zich erop voorbereiden de eerste Nederlandse miljoenenstad te worden’

Amsterdam veroverde voor het eerst een plek in de top 10 van de zogeheten ‘Economist Liveability Index’ als de 9de meest leefbare stad ter wereld. Beeld Lex van Lieshout/ANP

Dankzij migratie van internationale (kennis-)werknemers en studenten zal Amsterdam de komende acht jaar met 20 procent groeien en telt ze in 2030 naar verwachting een miljoen inwoners. Daarmee wordt de hoofdstad de eerste Nederlandse miljoenenstad. Deze stedelijke groei wordt wereldwijd ook verwacht. De Verenigde Naties (2018) hebben berekend dat in 2050 twee op de drie wereldbewoners in een stad zal leven.

Waarom zijn steden zo aantrekkelijk? Steden zijn en blijven, zelfs na corona, een magneet voor mensen, ideeën en welvaart, ondanks dat stedengroei soms ook tot protesten van inwoners leidt vanwege angst voor afnemende leefbaarheid. De Amerikaanse staten Arizona en Colorado waren eind jaren 90 getuigen van dergelijke ‘anti-groeisentimenten’.

Amsterdam is 9de meest leefbare stad

Er zijn echter veel casussen die bewijzen dat groei en leefbaarheid goed samengaan. De recente zogeheten ‘Economist Liveability Index’ noemt de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, met 1,9 miljoen inwoners, ’s werelds meest leefbare stad. Amsterdam veroverde voor het eerst een plek in de top 10 als de 9de meest leefbare stad waarmee zij tevens een van de snelste stijgers was (21 plekken). Hiermee kent onze stad een goede uitgangspositie om naar een miljoen inwoners te gaan in 2030. Hoe kunnen we deze groei accomoderen voor nieuwe én huidige bewoners?

Leefbare steden hebben doorgaans een holistische visie op stedelijke ontwikkeling, kennen weinig ambtelijke of bestuurlijke versplintering en werken nauw samen met private partijen en naburige kernen. De holistische visie beslaat grosso modo vijf aandachtsgebieden: connectiviteit, congestie, bestaande bouw en nieuwbouw, competitie om talent (samenhangend met het onderwijs) en de technologiegedreven samenleving.

Over connectiviteit en congestie zijn drie zaken van belang. Ten eerste zal Amsterdam technologie en geïntegreerde data beter moeten aanwenden. Hierbij zijn toekomsttrends zoals on demand, elektrificatie, en persoonlijke autonomie van belang. Zijn we voldoende voorbereid als de pakketbezorging straks per drone plaatsvindt? Of wanneer er apps zijn die realtime aangeven welke mobiliteitsoptie op dat moment het beste is, gebaseerd op historische trends? Hoe gaan we slimme data benutten voor afvalmanagement? En wat leren we van de analyses van posts op sociale media over de ergernissen van Amsterdammers?

Vervoerskundige mismatch

Ten tweede verdient de vervoerskundige mismatch tussen de stad Amsterdam (waar fiets de koning is) en de metropoolregio Amsterdam (waar de auto koning is) aandacht. Hiervoor dient de regionale functie van het Amsterdamse metronetwerk uitgebreid te worden. Stockholm en Hamburg bieden hierbij nuttige inspiratie.

Ten derde heeft Amsterdam een realistisch autobeleid nodig. De autodominantie in het straatbeeld is wellicht niet toekomstbestendig, maar wie haar als vijand ziet zal teleurgesteld worden. Data van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente voorspellen dat Amsterdam in 2030 sterk zal vergrijzen. In Oost zal het aantal 65-plussers met 95 procent toenemen ten opzichte van 2012. In de stadsdelen Centrum en Zuid-Oost met circa 78 procent en in West met 69 procent. Dit is in historisch perspectief ongekend, ook in vergelijking met de groep van nul tot 64 jaar.

Deze vergrijzing is ook te zien in de cijfers over het aantal personenauto’s in Amsterdam waar sinds 2006 een stijging waarneembaar is voor de groep 40 tot 80 jaar, en nog ouder. Hierbij is deelmobiliteit vooralsnog geen betekenisvol alternatief gebleken voor de auto. Prijs, ongemak en beperkte beschikbaarheid zijn hier debet aan. Dit is overigens een internationale trend. Recent concludeerde de Amerikaanse technologie-universiteit MIT dat deelmobiliteit gemiddeld genomen amper gevolgen heeft voor autobezit. En in bijvoorbeeld de Deense hoofdstad Kopenhagen slaagde de overheid er weliswaar in het fietsvervoer flink te promoten, maar zonder dat dit serieuze impact had op het autogebruik, zo stelde een prominente hoogleraar onlangs in de Britse zakenkrant Financial Times.

Gezinnen zijn cruciaal

Omtrent bestaande bouw en nieuwbouw zal Amsterdam een gevecht moeten voeren op drie fronten; betere benutting van zowel bezetting per vierkante meter als van de hoogte, en uitbreiding van de ruimte voor woning- en bedrijvenbouw. Tegen de achtergrond van een sinds 2015 dalende woningbezetting in alle stadsdelen verdient onder meer hospitaverhuur meer aandacht. Tegelijkertijd is het de vraag of nieuwbouw momenteel de juiste woningen oplevert voor de juiste groepen. Gezinnen zijn cruciaal voor een vitale stad. In combinatie met toegenomen welvaart, is er vraag naar meer ruimte. Vanuit dat perspectief is het vreemd dat de gemiddelde oppervlakte van een Amsterdams nieuwbouwappartement is afgenomen van 87 vierkante meter tussen 1995 en 2015 naar 58 vierkante meter tussen 2015 en 2020.

Tastbare stappen zijn ook nodig bij de verduurzaming van bestaande corporatiewoningen, zodat de leefkwaliteit van tienduizenden Amsterdammers verbetert en zij structureel meeprofiteren van de groei. Het is niet uit te leggen dat zo’n 45 procent, 42 procent en 28 procent van de corporatiewoningen in respectievelijk Nieuw-West, Noord en Zuidoost energielabels D, E,F en G hebben. Onderzoek van OIS (2020) laat duidelijke verschillen zien tussen de leefkwaliteit in wijken met relatief veel corporatiebezit en wijken met veel eigen woningbezit.

Commitment

In 2019 schreven vijf Amsterdamse topambtenaren dat de achterstandswijken een aanpak vereisen met ‘zeer langdurige, bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke commitment, zodat maatregelen niet aan de tijdelijkheid ten onder gaan’. Dat commitment ontbreekt nu aangezien de huidige en vorige coalitie geen structurele en gerichte middelen hebben vrijgemaakt voor de masterplannen Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Aandacht is ook nodig voor de onzekere baanperpectieven die de lageropgeleide Amsterdammers ervaren in een tijd waarin de stad flinke stappen maakt richting een kenniseconomie.

Laten we geen illusies koesteren dat in onze geglobaliseerde wereld met vrij verkeer van personen (binnen de Europese Unie) en waarin hoogopgeleid talent mobiel is, Amsterdam de groei volledig kan tegenhouden. We kunnen hoogstens op de gevolgen anticiperen om deze vervolgens zoveel mogelijk te beheersen. Groei is bovendien een bron van economische en sociale levendigheid waarvan velen kunnen profiteren. Laten we die in goede banen leiden en werk maken van concrete, langjarige en realistische doelstellingen, sturing en monitoring.