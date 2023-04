Opinie: ‘Amsterdam moet voor zijn toerismebeleid gewoon zijn gezonde verstand gebruiken’

Het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord dreigt snel ten prooi te vallen aan massatoerisme. Een erotisch centrum zal de buurt straks net zo onleefbaar maken als het centrum van de stad, stelt Robert Thurlings.

‘Lessen uit Antwerpen’ las ik als kop in de krant (Het Parool van zaterdag 8 april) met betrekking tot de komst van een erotisch centrum in Antwerpen.

Ik woon met mijn gezin nu twee jaar met heel veel plezier op het NDSM-terrein in Amsterdam. Het is een bijzondere historische plek en een broedplaats voor creatief jong talent.

Eerder heb ik met mijn gezin een kleine twintig jaar in het centrum van de stad gewoond, aan de voet van de Westertoren. In relatief korte tijd hebben we toen de buurt zien veranderen. Het toerisme werd massaal. De grootste overlast ondervonden we echter met name van het commerciële, op toeristen gerichte vermaak. Regelmatig telde ik alleen op de Rozengracht al zes bierfietsen tegelijk. En elke vijf minuten stond er weer een nieuwe hop-on-hop-offbus bij ons op de stoep.

Regelmatig hebben we de gemeente aangeschreven, maar een direct antwoord kregen we nooit. Als inwoners van het centrum voelden we ons roependen in de woestijn. Via via hoorden dat het economisch belang bij de gemeente voorop stond en dat met name het Anne Frank Huis voor iedereen toegankelijk moest zijn.

Ongeveer vijf jaar geleden kwam er een kentering in dat beleid. Het belang van de inwoners stond ineens op de eerste plaats. Daarmee werden de bierfietsen en de hop-on-hop-offbussen verbannen uit het centrum. Het centrum werd daardoor weer een stuk leefbaarder voor de inwoners.

De bierfiets heeft inmiddels zijn intrede gedaan op het NDSM-terrein. Ik telde er laatst vijf.

Peespont naar NDSM-terrein

Op de inspraakavond met burgemeester Femke Halsema in Amsterdam-Noord viel het mij op dat ze vooral ijverig probeerde alle kritiek te pareren en ze haar woorden soms kracht bij zette met aannames die ondersteund zouden worden door onderzoeksdata (resultaten van nogal oppervlakkig onderzoek). Mijns inziens hebben dat soort data niet veel waarde als hun context aan snelle verandering onderhevig is.

Twee jaar geleden was het NDSM-terrein nog een creatieve rafelrand van Amsterdam. Inmiddels is het terrein een dikke woonwijk met een basisschool en ruimte voor cultuur. Ik denk dat wij vooral lessen moeten trekken uit onze ervaringen in Amsterdam als het gaat om toerismebeleid (en niet moeten kijken naar Antwerpen) en dat we met enige gebruik van logisch verstand moeten vooruitkijken.

Want zeg nou zelf, hoe leuk is het om naar Schiphol te vliegen, een kwartier in de trein te zitten en meteen de (pees) pont te pakken naar de overkant van het IJ waar de bierfietsen staan te wachten. En dan heel hard drinken want binnen driehonderd meter staat de topper aller toppers: een sekspaleis met niet alleen maar ramen, maar ook nog ‘stoute’ horeca.

Voilà: we hebben er straks weer een kermis bij.

Robert Thurlings, Amsterdam