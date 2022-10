Opinie: ‘Amsterdam moet inzetten op een krachtige campagne tegen drugsgebruik’

Feest op het Amsterdam Dance Event (ADE), vorig jaar. Beeld ANP

Afgelopen maand schreef Tahrim Ramdjan een uitstekend stuk over het toenemende drugsgebruik in de stad (Het Parool, 1 oktober). Het is een trend die iedereen die regelmatig in het nachtleven te vinden is, zal herkennen. Sinds het voorlopige einde van de coronapandemie lijkt er normalisering te hebben plaatsgevonden, ondanks de ontwrichtende gevolgen voor de samenleving.

Drugsgebruikers realiseren zich niet tot nauwelijks dat hun gebruik bijdraagt aan de ondermijning van de Nederlandse rechtstaat, problemen voor het milieu en ontelbare verschrikkingen in productiegebieden. Net zoals bij bijvoorbeeld klimaatverandering is men de link tussen daad en gevolg volledig kwijtgeraakt. Dat retourtje Barcelona lijkt onschuldig, maar uiteindelijk draagt ook dat indirect bij aan het smelten van poolkappen.

Hetzelfde geldt voor een lijntje in de bar, dat een wereld in stand houdt waarin advocaten en journalisten worden vermoord omdat zij opstaan tegen het drugsmilieu. Een breed maatschappelijk debat over drugsgebruik zou kunnen bijdragen aan een hoger bewustzijn over de gevolgen en mogelijk oplossingen in dit ingewikkelde dossier. Nu blijft het debat vaak hangen in repressie en straffen terwijl dit niet het gewenste resultaat oplevert. Zoals Ramdjan beschrijft: de vraag neemt immers nog steeds toe.

Hierin zou Amsterdam een voortrekkersrol kunnen spelen. Met haar vele honderden nachtelijke evenementen en festivals waarbij drugs ook een prominente rol spelen, is de stad het misschien ook wel aan haar stand verplicht. In het coalitieakkoord van het college staan slechts twee weinig concrete passages over proeven met MDMA en het wijzen van gebruikers op de negatieve gevolgen. Dit is te weinig gezien het huidige klimaat waarbij ook de diversiteit aan drugs toeneemt. Wellicht dat voor sommige drugs andere maatregelen moeten gelden, zoals nu ook met cannabis het geval is.

Een stip op de horizon gebaseerd op gesprekken met gezondheidsinstellingen, justitie, gebruikers en de evenementen zou passend zijn. Begin daarnaast met een krachtige campagne die gebruikers op korte termijn bewuster maakt van de gevolgen. Volgende week start het Amsterdam Dance Event, dat een mooie aanleiding voor een eerste gesprek zou kunnen zijn met alle betrokken partijen. Ik denk dat het hard nodig is.

Cappi Wefers Bettink, Amsterdam