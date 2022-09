Opinie: ‘Amsterdam kiest voor de economie en tegen de bewoners in het terrassenbeleid’

Beeld Amaury Miller

Op woensdag 14 september vond in de Zuiderkerk de eerste inspraakavond plaats over het conceptbeleid Horeca en Terrassen voor Amsterdam. Het concept werd in een jarenlange voorbereiding opgesteld door de gemeente in samenwerking met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De bewonersverenigingen waren buitengesloten.

De bewoners, met name de directe omwonenden van cafés en terrassen, zijn nota bene degenen die ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en tot diep in de nacht geconfronteerd worden met de cafés en terrassen. Het is voor velen een verlengde woonkamer waaraan niet te ontkomen is en die hun privacy beïnvloedt. Daar zeggen wij geen kwaad woord van, zoiets kan gebeuren in een zich ontwikkelende stad.

Dat echter deze bewoners uitgesloten werden van de jarenlange gesprekken is onvergeeflijk. De gemeente Amsterdam stond de KHN toe wat de bewoners geweigerd werd. Ze heeft duidelijk gekozen voor de economie en tegen de privacy van de bewoners. We leven in een democratisch systeem, waarin zowel bewoners als horeca vertegenwoordigd worden door de politieke partijen. We weten allen dat inspraak achteraf over een voorlopig besluit marginale betekenis heeft, en daarom is de nauwe samenwerking met slechts een van de belanghebbenden, buiten de politieke partijen om, bedenkelijk. Meer dan bedenkelijk. Waar respect ontbreekt, is inspraak zinloos.

Wij, bewoners, willen met horeca-exploitanten om tafel gaan zitten. Tijdens de inspraakavond bleek dat zowel bij exploitanten als bewoners grote ontevredenheid heerst over de vele losse eindjes in het conceptbeleid. Met name de handhaving wekt al tientallen jaren ergernis. De gemeente is niet in staat gebleken pietluttige meldingen van gegronde klachten te onderscheiden.

Het ontbrak al die tijd tevens aan behoorlijke registratie, adequate controle en passende handhaving, hoewel er aan concepten, regelingen en nota’s nooit gebrek was. Het schortte vooral aan vertrouwen en respect voor de mensen aan het front. Meerdere horeca-exploitanten, bewoners en omwonenden zijn het zat. We zullen andere wegen moeten inslaan: de bestuurscultuur moet op de schop.

Mario Steenbergen en Dick van Dam, Amsterdam