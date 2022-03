Opinie: ‘Amsterdam is geen suburb maar juist een stad met prachtige parken’

Westerpark. Beeld Susanne Stange

In het artikel van Hans van der Beek in Het Parool van 21 februari nagelt de Stichting Natuur & Milieu nagelt Amsterdam aan de paal, vanwege de verstening van vele oudere en nieuwe buurten. In het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam van 1935 werd als kwaliteit de loopafstand van 10 minuten gehanteerd ten opzichte van een park. In feite is dit nog altijd bepalend bij de (her-)ontwikkeling van Amsterdamse wijken en buurten.

Stadsparken

Met dit criterium blijken alle versteende buurten die Natuur & Milieu noemt te liggen in de directe nabijheid van stadsparken. De Concertgebouwbuurt en de Cornelis Schuytbuurt in de nabijheid van het Vondelpark, de Van der Helstbuurt tegenover het Sarphatipark, de Orteliusbuurt uitkijkend op het Rembrandtpark et cetera.

Ook de nieuwe buurten worden goed voorzien van parken in de nabijheid: de Zuidas ligt tussen het Beatrixpark en het Amsterdamse Bos, het Zeeburgereiland krijgt een groene kade maar ligt ook vlak bij het Flevopark.

Goed tegenwicht

De parken zijn de longen van de stad en vormen sinds de tweede helft van de 19de eeuw met de aanleg van het Vondelpark, het Sarphatipark, het Wester- en Oosterpark een goed tegenwicht tegenover de dichtbebouwde wijken die kenmerkend zijn voor een stad als Amsterdam. Maar daar blijft het niet bij. Ook op wijk- en buurtniveau zijn er vele groene gebiedjes waar Amsterdammers zuinig op zijn en die worden gekoesterd door de buurt en door de politiek. En dan nog niet te vergeten, de prachtige bomenlanen en boomrijke grachten die Amsterdam rijk is.

Amsterdam is ook de enige stad die de belangrijke groengebieden juridisch heeft verankerd in de Hoofdgroenstructuur, een groenstructuur die in hectaren en in kwaliteit toeneemt in plaats van afneemt. Wij zijn altijd bereid om de Stichting Natuur & Milieu bij te praten en rond te leiden in de wonderschone en groene stad Amsterdam.

Rob van Leeuwen, landschapsarchitect en Marijke van Schendelen, planoloog