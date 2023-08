Opinie: ‘Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen’

Beeld Vincent Spiering

‘De gemeente zou ondernemers als die van Fratellini juist moeten koesteren’

Fratellini blijft op het nippertje open lees ik vanaf mijn vakantieadres ver weg van alle stadse grote en kleine problemen. Toch zit ik me hier enorm op te winden. Waar een grote stad toch klein in kan zijn. Zit er godbetert in de ooit bejubelde ‘beste winkelstraat van het land’ weer eens een echt leuke en oprechte zaak, gaat de ambtenarij weer op z’n smalst de ‘regeltjes’ toepassen. Waarom eigenlijk? Zijn er klachten? Staan er onbeheersbare rijen toeristen? Is de kwaliteit ondermaats? Wordt er vermeend witgewassen?

Neen, niets van dit alles. De zaak wordt langs de Nutellalat gelegd, waarschijnlijk zonder dat er ooit een ambtenaar poolshoogte is komen nemen. De gemeente zou dit soort ondernemers en hun ondernemingsvorm juist moeten koesteren. Levendigheid, verbinding en kwaliteit is waar onze fijne stad om schreeuwt. De stress die deze ondernemers door de gemeente wordt aangedaan, zou voor mij reden zijn eerst met een bijl naar het stadhuis te trekken, en vervolgens het bijltje er bij neer te gooien. Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen.

Alexander Plas, Aarhus (Denemarken)

‘Ik heb heimwee naar de stad uit mijn jeugd’

Het interview met Matthijs van Heijningen, (Het Parool, 14 augustus) leidde bij mij tot een groot gevoel van heimwee. Heimwee naar de stad uit mijn jeugd, toen Amsterdam nog een arbeidersstad was. Wij woonden in een volksbuurt, mijn vader was tramconducteur en om ons heen woonden al die mensen die een stad overeind hielden en houden. Geen grote ego’s met te veel geld maar arbeiders die lange werkweken maakten voor soms te lage en soms wat hogere lonen.

Nee, onze buurt was niet ‘hecht’, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, maar de mensen kenden elkaar, groetten elkaar of maakten een praatje. De kinderen speelden samen op straat.

Van Heijningen vindt het gelukkig dat die mensen, meestal door de woningnood, de stad uit zijn gedreven. Waarschijnlijk heeft iemand een grapje gemaakt dat bij Van Heijningen verkeerd viel. Amsterdammers deugden daarom geen van allen en wat een geluk dat ze hun eigen stad uit moesten omdat de stad niet in staat was zijn bewoners fatsoenlijk te huisvesten.

Maar met die mensen is ook het hart uit de stad verdwenen en is Amsterdam nu, om met Maarten van Rossem te spreken, een rotstad.

F. Markestein, Bussum

‘Op een prachtige foto lachen deze Amsterdammers de wereld toe’

Het Parool kenmerkt zich ook door de artikelen die enorme menselijkheid uitstralen. Neem het recente artikel over twee ‘ras-Amsterdammers’ die vanuit hun scootmobiel erg veel van het leven weten te maken. Op de prachtige foto lachen ze de wereld toe en dat is wederzijds.

Ze komen vaak op een vaste plek samen. Zou dat iets te maken hebben met het prachtige bronzen beeld van een kordate vrouw dat op de achtergrond ook op de Paroolfoto is te zien? Wellicht kan dit prachtbeeld ook eens besproken worden, de boeiende rubriek Blikvangers is er voor!

Maarten Rácz, Enschede