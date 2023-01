Opinie: ‘Amsterdam heeft brede scholen nodig’

Het Sweelinck College in Zuid. Beeld Joris van Gennip

De beslissing van het college van bestuur van Zaam om het Sweelinck College op grond van dalende leerlingaantallen en afnemende onderwijskwaliteit te sluiten, kan ik begrijpen als je puur naar de cijfers kijkt. Maar het verbaast mij dat wethouder van Onderwijs Marjolein Moorman niet bereid is te onderzoeken welke kansen hiermee door Zaam worden gemist.

Uit de publicatie Staat van het Amsterdams voortgezet (speciaal) onderwijs van de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs (Osvo) van november vorig jaar blijkt dat de segregatie in het onderwijs toeneemt. Er is een sterke behoefte aan brede scholen met een leerlingenpopulatie die een afspiegeling vormt van de Amsterdamse jeugd: 60 procent met een migratieachtergrond en 50% procent met hoogopgeleide ouders. De cultuurprofielschool die Zaam in het gebouw van het Sweelinck College wil vestigen, voldoet mijns inziens niet aan die behoefte.

Ja, de cijfers van het Sweelinck liegen er niet om. De eindexamenresultaten van afgelopen jaar behoorden gemiddeld tot de slechtste 2 procent van Nederland. Na de coronalockdown zijn overgangsnormen twee jaar ruimhartig geïnterpreteerd om leerlingen het voordeel van de twijfel te geven. Dat blijkt achteraf weliswaar een sympathieke, maar geen verstandige keuze.

Wij leunen uiteraard niet achterover. Vaksecties hebben maatregelen genomen om resultaten over de hele linie te verbeteren en er is ander toetsbeleid in de maak waarmee wij beter kunnen bepalen op welk schoolniveau een leerling op dit moment in zijn leven thuishoort. Met het overgrote deel van onze brugklassers gaat het gelukkig goed en in 5 havo lijken 24 van de 25 leerlingen hun diploma te gaan halen.

Huiswerkbegeleiding

Of wij een slechte school zijn – zo slecht dat het voor leerlingen beter is dat hij dichtgaat – hangt af van de maatstaf die wordt gehanteerd. Wij dreigen volgens de normen van de Onderwijsinspectie inderdaad door onze hoeven te zakken. Zonder hulp zou dat, vermoed ik, voor heel veel scholen in Nederland gelden.

Want volgens een grove schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs per jaar totaal ruim 300 miljoen euro uit aan huiswerkbegeleiding en examentraining, gemiddeld 320 euro per middelbare scholier per jaar. En omdat huiswerkbegeleiding zo’n 450 euro per maand kost, verwacht ik dat bij het berekenen van dat gemiddelde Noah en Emma voor 5000 euro per jaar meewegen en onze Youssef en Shimaine voor weinig.

Daarbij komt dat wij elk jaar leerlingen aannemen die op andere scholen vastlopen. Dit jaar zijn dat er 40. Dat is meer dan 10 procent van onze leerlingen. Zij krijgen bij ons alsnog een kans om een diploma te halen. Kortom: alle expertise, begeleiding, geduld en aandacht moet bij ons uit het team komen. Dat zou de algemene standaard moeten zijn, maar dat is het allang niet meer.

Grilliger en trager

Als wij de weg naar een diploma voor onze leerlingen betaalbaar willen houden, dan hebben scholen als de onze hulp nodig: grotere vaksecties, kleinere klassen, aanpassing van de lessentabel en flexibilisering van onderwijstijd. Participatie van overheidsinstellingen en bedrijfsleven door hun werknemers in de gelegenheid te stellen bijvoorbeeld een dag in de week in het onderwijs te werken, zou ook erg helpen.

En de regels voor succes moeten worden bijgesteld. Het uiteindelijke diploma behoudt vanwege de centrale standaard immers hoe dan ook zijn waarde, de weg erheen verloopt alleen grilliger en soms trager dan gemiddeld.

Zelf werk ik pas vijf maanden voor het Sweelinck College en vanuit mijn positie als teamleider heb ik te weinig zicht op alle beweegredenen voor Zaam om onze school te sluiten en voor Marjolein Moorman om dat besluit te steunen. Dus ik kies ervoor om erop te vertrouwen dat de beslissing deugt.

Maar ik verwacht wel van de gemeente Amsterdam dat ze druk uitoefent op alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat er een brede school voor in de plaats komt die leerlingen uit alle lagen van de bevolking bedient en evenveel kans geeft op een betaalbare schoolcarrière en een passend diploma. Dus ook de onze. Dat vertrouwen heb ik nu nog niet.

Annelien Jonkman, teamleider Sweelinck College