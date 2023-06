Opinie: ‘Amsterdam en schoolbesturen, stop met het sluiten van kleine scholen’

'Sluiting van kleine scholen is een groot probleem in heel Amsterdam,' schrijven Naima Kaddouri en Neeltje Peters. Beeld ANP

Mooi nieuws: Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente gaan beter samenwerken voor goed onderwijs voor iedereen (Het Parool, 31 mei 2023). “De beste school zou de school om de hoek moeten zijn,” aldus wethouder Moorman. Daar zijn wij het volmondig mee eens. Maar deze uitspraak is wel pijnlijk, aangezien het ‘kleinescholenbeleid’ van de gemeente en schoolbesturen juíst leidt tot sluiting van goede buurtscholen.

Sluiting van kleine scholen is een groot probleem in heel Amsterdam. Alleen al in Noord zijn de afgelopen jaren minstens vijf buurtscholen gefuseerd of gesloten. Het argument is steeds: bij te kleine scholen kan de onderwijskwaliteit niet gegarandeerd worden.

Maar dat lijkt een makkelijk argument om een school met weinig leerlingen de nek om te draaien. Als voorbeeld noemen we de Sint-Rosaschool, die werd gesloten terwijl het daaropvolgende jaar door schoolbestuur Asko een nieuwe school in dezelfde buurt is gestart met nagenoeg hetzelfde team en dezelfde directie. Waarom dan niet investeren in de school die er al was, en waar ouders zeer tevreden over waren?

Daling aantal leerlingen

Op dit moment wordt Dalton IKC Zeven Zeeën, de enige basisschool in de buurt Banne Zuid, bedreigd door fusieplannen van schoolbestuur Innoord. De onderwijskwaliteit van deze school is uitstekend. Maar de leerlingaantallen zijn in de afgelopen jaren gedaald, en het bestuur noch de gemeente heeft een serieuze poging gedaan deze trend te keren.

Sterker nog, behalve de veranderende samenstelling van de buurt (meer dure huur- en koopwoningen) lijkt het tijdelijk verdwijnen van de school een belangrijke reden te zijn voor deze daling. Bovendien zijn de prognoses voor de langere termijn dat de leerlingaantallen in de Banne weer zullen stijgen. Ouders en het team zijn blij met de school zoals die nu is. Dat blijkt uit het feit dat het hele team van leerkrachten heeft besloten ook volgend schooljaar op deze school te blijven.

Stop met het kleinescholenbeleid

Wethouder Moorman en schoolbesturen: als de missie om van elke buurtschool de beste school te maken jullie ernst is, stop dan met het kleinescholenbeleid zoals het nu is. Gebruik teruglopende leerlingaantallen als signaal om je uiterste best te doen deze weer aan te laten trekken. Zorg voor goede scholen, zodat buurtbewoners kennismaken met hun buurtschool. Neem bij een veranderende samenstelling van een buurt het initiatief om de nieuwe buurtbewoners actief te betrekken en zo te zorgen dat de school echt een school van de hele buurt blijft.

En neem ouders en leerkrachten op tijd mee in je zorgen, om samen plannen te maken voor het (weer) laten opbloeien van de school. Dan zorgen we samen dat er ook daadwerkelijk om de hoek een school is om onze kinderen naartoe te sturen.

Naima Kaddouri, ouder en lid MR Dalton IKC Zeven Zeeën

Neeltje Peters, ouder Dalton IKC Zeven Zeeën