Opinie: ‘Amsterdam Centraal moet internationaal aankomst- en vertrekstation blijven’

Al sinds 1889 is ons prachtige Centraal Station ook het begin- en eindpunt van internationale treinen. De monumentale kunstwerken op de gevel tonen de band met andere hoofdsteden. Het Damrak is een rode loper naar tal van functies in het centrum van onze stad. In de directe omgeving van Amsterdam Centraal is een concentratie van hotels in alle prijsklassen. Het Ibis-hotel is zelfs over de sporen 1 – 4 heen gebouwd. Treinreizigers uit het buitenland kiezen bewust op een bookingsite voor een hotel bij het station.

Vanwege de ligging pal bij het station vinden veel internationale congressen en evenementen plaats in accommodaties als de Koepelzaal, de Olofskapel of de Beurs van Berlage, maar er zijn er nog veel meer. De kracht van een internationale trein ten opzichte van het vliegtuig of de auto moet zijn: zo snel en direct mogelijk van hart naar hart in een grote stad.

Deze positie van Amsterdam Centraal dreigt echter te worden aangetast. Te beginnen door de internationale intercity naar Antwerpen en Brussel (de Beneluxtrein) te verplaatsen naar station Amsterdam Zuid. Het enige dat de omgeving van dat station te bieden heeft is een woud aan kantoortoeters. Het argument is dat reizigers daar kunnen overstappen op de metro naar het centrum. Dit houdt voor reizigers uit het buitenland echter extra barrières in: uitstappen naar beneden, uitchecken bij NS, metrokaartje kopen, juiste metro zoeken, inchecken, naar boven, wachten en opnieuw instappen. Trouwens, hoe leg je dat buitenlandse reizigers uit? Deze operatie is ook lastig met koffers.

De metro is ontworpen voor forensen, maar niet voor mensen met koffers. Het comfort is aanzienlijk minder dan in de trein en de metro heeft geen eerste klas. In 2007 is een poging gedaan om de IC Berlijn te laten vertrekken vanaf Amsterdam Zuid. Het werd een gigantische mislukking. Het aantal passagiers kelderde. Nadat de fout was hersteld en deze internationale trein weer gewoon vanaf Amsterdam Centraal vertrok, begon het aantal reizigers weer flink te stijgen. Daarom ook in de toekomst de internationale intercity naar Antwerpen en Brussel van en naar Amsterdam Centraal!

Bert Sitters (oud-bestuurslid van de Amsterdamse Raad voor het Verkeer), Amsterdam