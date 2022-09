Opinie: ‘Ambtenaren als Tofik Dibi mogen hun mening geven, gemeente moet die niet censureren’

Tofik Dibi. Beeld Eva Plevier

Tofik Dibi is tegenwoordig een vrij hoge ambtenaar in Nieuw-West. Hij heeft via Instagram nogal scherpe uitlatingen gedaan in de richting van de Utrechtse burgemeester Dijksma inzake de asieldeal van het kabinet. Dat is blijkbaar sommige gemeentelijke ‘toppers’ in het verkeerde keelgat geschoten, want hij zal nu opnieuw (vorig jaar gebeurde dat ook al) mogelijk worden aangesproken op zijn uitingen in het publieke debat.

In een gemeentelijke gedragscode staat namelijk dat ‘uitlatingen van jou als ambtenaar gezien kunnen worden als uitlatingen van het gemeentebestuur’. Dat is onzin, maar dáár wringt de schoen: we mogen aannemen dat hij een privéuitlating deed, immers via Instagram.

Het lijkt erop dat onze bestuurlijke elite de neiging heeft om ambtenaren sterker de mond te snoeren dan de wet toelaat, vermoedelijk simpelweg omdat de uitlating ze niet uitkomt. Dat is fnuikend voor een goed functionerend publiek debat en erg griezelig: censuur hoort voor een overheid een groot taboe te zijn.

Een ambtenaar is ook burger en heeft dus in beginsel dezelfde vrijheid van meningsuiting als iedere andere burger. Die vrijheid wordt beperkt als hij door zijn uitlatingen zijn functievervulling in gevaar brengt of ‘de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling’, zoals de wet het formuleert.

Deze uitingsvrijheid behoort tot de (fundamentele) grondrechten en dat betekent dat een overheid een zéér goed verhaal moet hebben om die in te perken. Dat die mening die overheid onwelgevallig is, is onvoldoende. Juist een overheid hoort de grondrechten van haar ambtenaren te respecteren en dus slechts in zéér duidelijke gevallen (zoals belediging en bedreiging) beperkend op te treden, anders blijft er van dat fundamentele grondrecht weinig over: dan wordt inperking meteen censuur.

Je kunt als vuistregel hanteren dat een ambtenaar alles mag zeggen wat een burger ook mag zeggen, behalve als hij het bestuursorgaan waarvoor hij werkt daarmee voor de voeten loopt. Een ambtenaar van Nieuw-West mag dus best een mening hebben over een burgemeester van een andere stad. Zelfs mag een ambtenaar best iets over zijn eigen beleidsterrein zeggen, als hij daarmee zijn ambtelijke en politieke leiding niet dwarsboomt.

Die gemeentelijke gedragscode is nogal betuttelend over de burger: die kan best een onderscheid maken tussen een privémening van een ambtenaar en een uitlating van een bestuurder die nu eenmaal veel hoger in de boom zit.

Ten tweede is dit eenvoudig af te doen met enig schouderophalen: ‘Ja, meneer Dibi werkt bij ons en hij denkt er duidelijk wat anders over dan het gemeentebestuur. Gelukkig maar, wij houden immers van diversiteit want daar leren we van.’ Daar kan eventueel nog aan worden toegevoegd dat men zijn uitlatingen ongelukkig vindt. Maar dreigen met disciplinaire maatregelen, zoals vorig jaar gebeurde, gaat echt te ver.

Voor alle duidelijkheid: ik ken Tofik Dibi niet en ik deel zijn meningen zelden. Ik vind zijn uiting vrij hoekig. Maar van mij mag dat, indachtig de (ten onrechte) aan Voltaire toegeschreven gedachte ‘Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.’

Als gemeentebestuur moet je daar tegen kunnen als je in je gelederen diversiteit wilt. Daar horen tegendraadse meningen bij en zéker geen repressie tegen onwelgevallige uitingen. Passend zou hóóguit zijn: ‘Beste Tofik, wil je voortaan wat diplomatieker zijn?’ Daarmee zou respect getoond worden voor de grondrechten van deze ambtenaar.

Peter Goedkoop (voormalig adviseur ambtenarenrecht bij de gemeente Amsterdam), Amsterdam