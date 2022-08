Opinie: ‘Amalia, ervaar het studentenleven, huur een bezemkast’

Een goor huis met stomme huisgenoten: dat wordt vast niet de studentenervaring van prinses Amalia. Beeld ANP

Amalia wil graag het studentenleven ervaren. Vanaf september gaat ze PPLE (Politics, Psychology, Law and Economics) studeren aan de Universiteit van Amsterdam én hier op kamers. Samenwonen met andere studenten, zelf het huis schoonmaken en af en toe lekker losgaan op een feestje van het corps waar vrouwonvriendelijke opmerkingen luider klinken dan de muziek: was het maar zo simpel. Amalia gaat, net als iedereen in het koningshuis, een heel andere studietijd tegemoet dan alle andere mensen. En dat is niet meer van deze tijd.

Wonen

In feite is het sowieso een wonder dat onze kroonprinses aan een kamer gekomen is. Vorig jaar al was er een tekort van 6600 woonruimtes voor studenten in Amsterdam. Studentenbonden Lsvb en Asva verwachten dit jaar een nog groter tekort, universiteiten roepen internationale studenten zelfs op niet meer naar Amsterdam te komen als zij geen kamer hebben. Maar terwijl deze studenten straks noodgedwongen in tenten op de campus overnachten, ligt Amalia met een beetje hulp van de rijke vriendjes van het koningshuis comfortabel op haar fluwelen bedje in een Amsterdams grachtenpand.

En ja, je leest het goed: een grachtenpand. Het is iets waar de overgrote meerderheid van alle studenten alleen maar van kan dromen. In een bezemkast van een paar vierkante meter groot, waar de ratten onder je bed doorkruipen en waarvoor je soms wel ruim 800 euro per maand betaalt. Vaak ook nog eens met overlast gevende of zelfs ronduit onsympathieke huisgenoten. Maar ook daar hoeft een kroonprinses gelukkig geen last van te hebben: de eigenaars hebben de vorige bewoners van Amalia’s nieuwe stekkie simpelweg het veld laten ruimen, zodat zij er met haar eigen vrienden kan intrekken.

Kansenongelijkheid

Het is schrijnend om te zien dat het koninklijk huis weer slachtoffers eist op de Amsterdamse huizenmarkt – laten we de neef van onze koning niet vergeten – in een tijd die zich kenmerkt door ongekend hoge kosten (en daarbij: stress) voor veel studenten. Nog schrijnender is dat deze stressvrije woonruimte gefinancierd wordt met ons belastinggeld. Geld dat ook komt van voormalige studenten die wél in een krappe kamer hebben moeten wonen. Het laat weer het gebrek aan zelfreflectie binnen het koningshuis zien.

Het is bij uitstek een voorbeeld van de (kansen)ongelijkheid in Nederland. Het moet niet uitmaken waar je wieg staat, zeggen we steeds vaker. Maar ondertussen lijken we het allemaal prima te vinden dat iedereen in het koningshuis hun studententijd met de paplepel ingegoten krijgt, simpelweg omdat ze geboren zijn in het Huis van Oranje.

Uitnodiging

Maar het werkt beide kanten op. De kroonprinses moet voor al haar verworven privileges immers veel inleveren. Ze kan nooit zonder beveiligers ergens naartoe, op de universiteit weet iedereen meteen wie ze is en ze moet altijd op de pas gaan staan, uit angst dat er iets gefilmd wordt. Ook dat is oneerlijk en wat ons betreft in het jaar 2022 niet meer van deze tijd. Amalia zal door haar afkomst nooit het echte studentenleven ervaren. Maar wat ons betreft mag ze wel een poging doen.

Dus bij deze staat onze uitnodiging. Amalia: kom een nachtje slapen in het tentenkamp voor internationale studenten op de campus. Huur een bezemkast vol met zwarte schimmel waar 800 euro voor gevraagd wordt. Of ga met een afwasborstel in de hand voor een paar euro per uur andermans borden schoonmaken bij het restaurant om de hoek. Pas dan kun je de studententijd écht ervaren. Misschien moet je er wel een paar prestigieuze titels voor opgeven.

Julian Talma (20) woont in Amsterdam-Noord en is bestuurslid politiek van de Jonge Democraten Amsterdam. Hij begint in september met zijn tweede jaar van de bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.