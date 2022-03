Opinie: ‘Alternatieve therapie kan bijdragen aan kostenbeheersing zorg’

Acupunctuur heeft zijn nut in de duizend jaar van zijn bestaan wel bewezen en zou net als een aantal andere alternatieve behandelingen nadrukkelijker een rol mogen spelen in de discussie over het beheersen van de zorgkosten. Beeld Getty Images/EyeEm

In Het Parool van 22 februari besteedde David van Bodegom uitgebreid aandacht aan hoe je met gezonde voeding en een gezonde levensstijl niet alleen overgewicht, maar ook extra zorgkosten kunt voorkomen. En op Het Hoogste Woord van 1 februari deden Coco Fuhri-Snethlage en Moritz Warmbrunn hetzelfde door preventie in de medische zorg te benadrukken. Niet alleen zeer lezenswaardige artikelen, maar ook zeer bruikbaar materiaal om daadwerkelijk tot bezuinigingen in de zorg te kunnen komen.

Jammer genoeg bleef één aspect om tot lagere kosten te kunnen komen, onbesproken: de acceptatie van de complementaire geneeskunde. Hieronder versta ik het bonafide gedeelte van de zogenoemde alternatieve geneeskunde die aanvullend op de reguliere geneeskunde met goede resultaten kan worden ingezet. Onterecht worden die therapieën vaak op één hoop gegooid met de hocus-pocusbehandelingen. Objectieve onderzoeken (er zijn er inmiddels ettelijke) zouden het kaf van het koren kunnen scheiden.

Ik denk bijvoorbeeld aan de al duizend jaar bestaande acupunctuur, die nog steeds niet door alle medici voor vol wordt aangezien. Als het niet zou werken, zou het dan duizend jaar overleven? Hetzelfde geldt voor de homeopathie en fytotherapie, beide gebaseerd op plantenextracten en mineralen en ook al behoorlijk oud.

Het met valse argumenten zware lobbyen in Brussel en Den Haag van de jaloerse farmaceutische industrie heeft geleid tot oneerlijke regelgeving die de toepassing van deze therapieën erg dwars zit. En dat terwijl de farmaceutische industrie stiekem in sommige allopathische medicijnen zelf het homeopathische principe toepast.

En denk eens aan de behandeling met bacteriofagen als aanvulling of vervanging van antibiotica die hun werking verliezen. De fagentherapie bestaat in Oost-Europa al honderd jaar, is zeer effectief, geeft geen bijwerkingen en verliest zijn werking door bacteriële resistentie niet. Veel artsen en ziekenhuizen zouden de fagen graag toepassen, maar Europese regelgeving verhindert dat, wederom dankzij de farmaceutische en chemische lobby.

En vergeet ook de overdreven weerstand van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet, dat weigert buitenlandse onderzoeken te erkennen en alles zelf (en dan zeker niet altijd objectief) wil onderzoeken en zo allerlei zaken nodeloos vertraagt en tegenwerkt. Hier valt veel gezondheid en geld te winnen. En ja, het verkleint voor de farmacie de kans hun producten tegen astronomische bedragen op de markt te zetten. Hier ligt nog een schone (lobby)taak voor de medische sector en de zorgverzekeringen als zij, naast gezonde voeding en levensstijl, deze sector daadwerkelijk een dienst willen bewijzen.

Kees Ruig, Malden