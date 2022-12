Opinie: ‘Als wij niet met de natuur kunnen samenleven, worden inheemse volken de dupe’

De Yanomam-stam leeft in het Amazonegebied in Venezuela. Beeld DeAgostini/Getty Images

Tot 17 december vindt in Montreal de VN-top over biodiversiteit plaats. Niet alleen vanwege de afnemende biodiversiteit, maar ook vanwege de klimaatverandering en de toenemende chemische vervuiling is het voor steeds meer mensen duidelijk dat we meer aan natuurbescherming moeten doen. De vraag is hoe.

Het belangrijkste voorstel van de Conventie voor Biologische Diversiteit – dat 30 procent van het aardoppervlak beschermd gebied moet worden – gaat ervan uit dat we náást de natuur leven en niet mét de natuur. Dit is nog steeds het meest gangbare idee.

Dat betekent dat we zoveel mogelijk beschermde gebieden moeten hebben waar zo weinig mogelijk mensen komen, en waar planten en dieren natuurlijk kunnen leven. De rest van de wereld is bestemd voor de mensen, waar economische en andere activiteiten plaatsvinden.

In harmonie met de natuur

De vraag is echter of we natuurgebieden en ‘cultuurgebieden’ inderdaad zo zwart-wit moeten scheiden. In natuurgebieden leven nu nog vaak inheemse groepen, die zouden bij traditionele bescherming van die gebieden grotendeels moeten verhuizen. In het verleden zijn al veel inheemse volkeren uit hun oorspronkelijke leefgebied verdreven.

Dat veroorzaakte vaak armoede en honger. Mensen konden niet meer leven volgens hun levensstijl en cultuur, die gericht was om in harmonie met de natuur te leven. Meestal waren ze gedwongen om na hun verhuizing te overleven op een niet-natuurvriendelijke manier of ze keerden illegaal terug naar het natuurgebied.

De (al dan niet gedwongen) toename van mensen die niet in harmonie met de natuur leven, maakt op zijn beurt dat er meer beschermde gebieden nodig zijn. Dit komt bovenop de algemene toename van de wereldbevolking. Het is daarom beter om naar een vorm van conservatie te streven die mensen niet uitsluit van natuurgebieden, zolang zij in harmonie met die natuur leven.

Samenlevende conservatie

Hoewel er zeker meer natuurgebieden nodig zijn, moet dit niet op een zwart-witte manier gebeuren, met een scheiding van gebieden mét en zonder mensen. Naast bescherming van inheemse volken, is het nodig om de economische en maatschappelijke systeemcrises aan te pakken, aangezien die de huidige problemen veroorzaken.

Het is daarom realistischer om aan te sluiten bij een het idee van convivial conservation ofwel samenlevende conservatie. Onderdeel hiervan is om onszelf niet meer als apart van de natuur te zien, maar als onderdeel ervan. Dat betekent dat we onze landbouwsystemen moeten inrichten op een regeneratieve, nieuw leven scheppende, manier. Inheemse volken hebben bewezen dat regeneratieve landbouw werkt en biodiversiteit vergroot.

Binnen deze logica staat een transformatie in natuurbehoud voorop – in samenhang met verandering van het economische systeem – ten behoeve van een rechtvaardige wereld voor mensen en niet-mensen. Dit staat in schril contrast met het huidige economische landbouwconcept met monoculturen en lange (export)ketens die de biodiversiteit beschadigen.

100 procent beschermd

In de logica van een transformatie zou niet 30 procent maar 100 procent van het aardoppervlak beschermd worden, maar dan op een mensinclusieve manier.

Landbouw, wonen en natuur kunnen niet langer als verschillende onderwerpen gezien worden. Het natuurbeschermingsbegrip moet op de schop. Dit betekent ook dat het van groot belang is dat inheemse volkeren in hun leefgebieden mogen blijven wonen, om humanistische en biodiversiteitsredenen, maar ook om ervoor te zorgen dat hun kennis niet verloren gaat. Die zullen we in de komende decennia hard nodig hebben.

Henkjan Laats is oprichter en directeur van de stichting Cross Cultural Bridges.

Dorine van Norren is rijksambtenaar en onafhankelijk onderzoeker naar filosofieën als Buen Vivir en Ubuntu.

Zij zijn allebei als expert betrokken bij het VN-programma ‘Harmony with Nature’.

Een langere versie van dit artikel is verschenen in Biodiversity Online Journal.