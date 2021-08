Opinie: ‘Als vrouw word ik als tweederangsburger gezien op de tribune bij Ajax’

Supporters tijdens de wedstrijd tegen NAC afgelopen weekend. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Ik had als verrassing voor mijn lief Ajaxkaartjes gekocht. Ik ben misschien geen diehard Ajacied, maar liefde voor Ajax zit zeker in mijn hart. Mijn vader en broertje zijn fan en vaak ging ik met hen mee naar wedstrijden, of leende ik een seizoenskaart om met mijn vriendinnen een wedstrijd bij te wonen. Het is een fantastische club, maar de club is niks zonder zijn supporters.

Supporters die meejuichen, lachen, schreeuwen, dansen, en zelfs extra hard klappen als Berghuis het veld opkomt. Ik zing negentig minuten lang graag mee, maar toen ik laatst voor het eerst in lange tijd weer bij een wedstrijd was, mocht dat volgens een andere supporter niet omdat ik, gehuld in clubkleding, stil was geweest in de trein op weg naar het stadion. “Zeker meezingen in het stadion maar nu als een stille muis hier zitten. Je bent geen Ajacied en geen supporter als je nu niet van je laat horen,” kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd.

Ik werd eraan herinnerd hoe erg je in de minderheid bent als vrouw op de tribune.

In de trein terug merkte ik het ook. Vlak voor de supporter met zijn betoog over de waardige Ajacied, stond een mooi meisje in de coupé met wie de supporter maar al te graag het bed in wilde duiken, en dat liet hij weten ook. Ik had met haar te doen en vroeg me af of ik haar moest bijstaan, maar ze was zelf gelukkig mondig genoeg. Bovendien was ik bang dat de supporter zich opnieuw op mij af zou reageren. En uiteraard, zodra het meisje de trein uitstapte en de laatste poging van de supporter negeerde, werd ze een kutwijf genoemd. Want wat was ze ook een kutwijf – dat ze zich niet gevleid voelde door de avances van deze intimiderende man.

Ik wilde zelfs expres met de trein naar de wedstrijd en niet met de fiets, omdat ik me herinnerde dat ik de sfeer zo gezellig vond na een Ajaxwedstrijd. Maar ik was even vergeten dat de seksistische machocultuur niet alleen in Engeland heerst na het verliezen van een belangrijke wedstrijd. Ook in Nederland, in mijn favoriete stad en bij de beste club ter wereld word ik, als vrouw, gezien als een tweederangsburger – en als allochtone queer vrouw zelfs als vierderangsburger. Dus AFC Ajax, de KNVB, UEFA, gaat hier ooit wat aan gedaan worden?

Dewi van Leeuwen, Amsterdam