Opinie: ‘Als voetganger overweeg ik ook een helm te gaan dragen’

Beeld Vincent Spiering

Hoe veilig is de voetganger in Amsterdam?

Een helmplicht voor fietsers staat ter discussie vanwege de vele verkeersongelukken met fietsers. Maar hoe veilig is de voetganger in Amsterdam?

Daar is weinig aandacht voor. Als voetganger in de Amsterdamse binnenstad overweeg ik ook een helm te gaan dragen.

Oversteken is altijd opletten geblazen. Je wordt met hysterische belletjes van het zebrapad gejaagd. Op het trottoir zijn ook steeds meer fietsers te vinden, zowel toeristen als reguliere fietsers. Een fietser aanspreken op rijgedrag levert enkel agressie en schelden op.

Wanneer komt de verkeersagent weer terug op straat? Een boete voor een fietser? Of vindt de fietsersbond dat betuttelend? Graag meer respect en een veilige doorgang voor de Amsterdamse flaneur.

Colin Jones, Amsterdam

Kinderen zijn bijna onmisbaar voor een gelukkig leven

In Het Parool van dinsdag 18 april stond een lezenswaardig artikel naar aanleiding van het verschijnen van een boek van Jantine Jongebloed met als titel Soms wil ik een kind. Mag ik een pleidooi houden voor het krijgen van kinderen?

Ja, je moet natuurlijk redelijk gehuisvest zijn en je moet voldoende financiële middelen hebben. En, ik zou het haast vergeten, een man of vrouw waar je van houdt. Als aan deze eisen is voldaan, staat er niets meer in de weg om nog langer te twijfelen. Ik zie niet zoveel verschil tussen Amsterdam en de Achterhoek als we het over een gezin stichten hebben. Wellicht zijn Achterhoekers bevoorrecht als we het over vierkante meters binnen en buiten de woning hebben. Wat dacht u van een tuin van honderden vierkante meters.

Dertigers die twijfelen moeten zich realiseren dat kinderen, vooral als de jaren van de opa en oma gaan tellen, laten we zeggen ná de tachtig, uitgaande van een goede verstandhouding, bijna onmisbaar zijn voor een gelukkig leven. Ze zien de oudjes aftakelen en staan voor ze klaar. Ik spreek uit ervaring. Eén telefoontje en ze komen tot actie. Je realiseert je regelmatig dat je aan het oogsten bent.

Bovendien moet de twijfelaar zich realiseren dat geen kinderen krijgen ook geen kleinkinderen impliceert en soms geen achterkleinkinderen. Die houden je jong en leveren gespreksstof op. Kortom: samen oud worden, zonder nageslacht, is natuurlijk ieders keuze, maar ik denk dat je als bejaarde en in de meeste gevallen al veel eerder, heel veel mist.

Aart Stijntjes, Diemen